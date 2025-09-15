'Idemo u ZOO' dobitnik Albert certifikata: RTL Kockica ponovno potvrđuje održivu i odgovornu produkciju

Edukativna emisija RTL Kockice 'Idemo u ZOO' dobila je prestižni Albert certifikat, priznanje koje potvrđuje da RTL kontinuirano ulaže u održivost i odgovorno poslovanje.

Jedna od najdugovječnijih emisija RTL Kockice već godinama vodi gledatelje u svijet životinja Zoološkog vrta Grada Zagreba. Kroz zanimljive i edukativne priloge imaju priliku upoznati kako žive klokan, magarac, kobra ili riječna kornjača, ali i saznati više o njihovim staništima, prehrambenim navikama i načinima na koje ih možemo zaštititi.