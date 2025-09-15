Novosti
'Idemo u ZOO' dobitnik Albert certifikata: RTL Kockica ponovno potvrđuje održivu i odgovornu produkciju

Još jedno priznanje za RTL-ove emisije

RTL.hr
15.09.2025 16:59

Edukativna emisija RTL Kockice 'Idemo u ZOO' dobila je prestižni Albert certifikat, priznanje koje potvrđuje da RTL kontinuirano ulaže u održivost i odgovorno poslovanje.

Jedna od najdugovječnijih emisija RTL Kockice već godinama vodi gledatelje u svijet životinja Zoološkog vrta Grada Zagreba. Kroz zanimljive i edukativne priloge imaju priliku upoznati kako žive klokan, magarac, kobra ili riječna kornjača, ali i saznati više o njihovim staništima, prehrambenim navikama i načinima na koje ih možemo zaštititi.

Posebna vrijednost emisije ističe se kroz predstavljanje projekata poput zaštite riječne kornjače, najugroženije vrste kornjače u Hrvatskoj, čime produkcija RTL-a dodatno doprinosi podizanju svijesti o važnosti očuvanja prirode i bioraznolikosti.

Dodjelom Albert certifikata još jednom je potvrđeno da proizvodnja emisija nije samo zabavna i edukativna, nego i primjer društveno odgovornog poslovanja. Konkretne mjere održivosti integrirane su u svaki korak nastajanja sadržaja, čime RTL pokazuje kako moderna televizija može biti predvodnik pozitivnih promjena.

Peta sezona serijala 'Idemo u ZOO' tako spaja zabavu, edukaciju i odgovornost, a RTL s ponosom nastavlja dokazivati da su kvaliteta sadržaja i briga za okoliš nerazdvojni.

