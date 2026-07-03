Imamo 151.000 vatrogasaca, ali jedan DVD nema ni za registraciju cisterne? RTL Detektor doznaje detalje

I prije posljednjeg vala požara opožareno je približno 5700 hektara, dok je broj požara na otvorenom bio 24 posto veći nego lani. Požara raslinja bilo je 40 posto više, a opožarena površina porasla je za čak 74 posto.

Nadležni tvrde da je protupožarni sustav spreman. Hrvatska raspolaže sa šest kanadera, šest Air Tractora i jednim helikopterom, a sve su letjelice na vrijeme servisirane i stavljene na raspolaganje. Ipak, zrakoplovi ne mogu letjeti noću ni u teškim vremenskim uvjetima, pa tada sav teret gašenja ostaje na vatrogascima na zemlji. Posebnu opasnost predstavljaju požari koji iz raslinja brzo prelaze prema naseljenim područjima.