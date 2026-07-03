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Imamo 151.000 vatrogasaca, ali jedan DVD nema ni za registraciju cisterne? RTL Detektor doznaje detalje

Sezona velikih požara u Hrvatskoj ove je godine počela rano. Prvi toplinski val donio je požare na Čiovu, Visu, Hvaru i području Orebića, a samo je kod Komiže izgorjelo oko 350 hektara

RTL.hr
03.07.2026 19:00

I prije posljednjeg vala požara opožareno je približno 5700 hektara, dok je broj požara na otvorenom bio 24 posto veći nego lani. Požara raslinja bilo je 40 posto više, a opožarena površina porasla je za čak 74 posto.

Nadležni tvrde da je protupožarni sustav spreman. Hrvatska raspolaže sa šest kanadera, šest Air Tractora i jednim helikopterom, a sve su letjelice na vrijeme servisirane i stavljene na raspolaganje. Ipak, zrakoplovi ne mogu letjeti noću ni u teškim vremenskim uvjetima, pa tada sav teret gašenja ostaje na vatrogascima na zemlji. Posebnu opasnost predstavljaju požari koji iz raslinja brzo prelaze prema naseljenim područjima.

Vatrogasci
Vatrogasci FOTO: Ivo Cagalj

Hrvatska vatrogasna zajednica broji više od 151.000 članova, među kojima je 3735 profesionalnih vatrogasaca u 74 javne postrojbe te gotovo 35.000 osposobljenih dobrovoljaca. Iako iz HVZ-a poručuju da je broj vatrogasaca dovoljan, u pojedinim smjenama dežura tek nekoliko ljudi, a brojni DVD-ovi ovise o skromnim proračunima svojih gradova i općina. Zbog toga neka društva teško podmiruju čak i osnovne troškove poput održavanja opreme, liječničkih pregleda ili registracije vozila.

Vatrogasci trenutačno raspolažu s više od 5200 vozila, čija je prosječna starost gotovo 15 godina, no dio postrojbi i dalje koristi znatno stariju mehanizaciju. Stanje bi trebala poboljšati nabava 78 novih vozila za šumske požare, dodatnih lakih vozila i autocisterni te više od 10.000 kompleta zaštitne opreme. Iako je državni proračun za vatrogastvo povećan na više od 79 milijuna eura, razlike među postrojbama i dalje su velike, pa pojedina dobrovoljna društva ostaju na rubu financijske održivosti.

rtl detektor
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