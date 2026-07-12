Istražio RTL Detektor: Ovako se može izbjeći carina na pakete s Temua i Sheina

Najveća nedoumica među kupcima odnosi se na oznaku "EU warehouse". Stručnjaci upozoravaju da ona ne jamči uvijek da je roba doista poslana iz europskog skladišta. Presudno je odakle pošiljka stvarno kreće i prolazi li carinski postupak pri ulasku u Europsku uniju. Ako roba dolazi iz Kine ili druge zemlje izvan EU-a, nova pravila primjenjuju se bez obzira na marketinške oznake na platformi.

Nova pristojba iznosi tri eura po vrsti proizvoda u carinskoj deklaraciji. To znači da će kupac za više različitih kategorija artikala platiti više naknada, dok će za više istih proizvoda naknada biti obračunata samo jednom. Važno je i da se nova pravila primjenjuju prema datumu ulaska pošiljke u EU, a ne prema datumu narudžbe.

Europska unija ovim potezom želi smanjiti pritisak golemog broja paketa koji svakodnevno stižu iz Azije, osigurati ravnopravnije uvjete za europske trgovce te pojačati kontrolu sigurnosti proizvoda. Stručnjaci očekuju da će dio kupaca zbog novih troškova češće birati robu koja se već nalazi u skladištima unutar Europske unije.