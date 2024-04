Izborni dan i večer na RTL-u donosi ekskluzivne prve reakcije, javljanja uživo i stručne analize: 'Živimo u izbornom trileru, a sutra nas očekuje vrhunac'

U studiju će rezultate anketa komentirati RTL-ovi stručni suradnici Krešimir Macan i Mate Mijić. "Oni su uigran duo, kao da rade zajedno godinama. U studiju ćemo zajedno analizirati rezultate koje će pristizati tijekom noći, ali i opcije koalicija nakon izborne noći. Tko bi s kim i pod kojim uvjetima - najbolje to znaju naši izborni komentatori, koji godinama savjetuju razne političare", najavljuje izbornu noć na RTL-u Ivana Brkić Tomljenović. Urednica i voditeljica RTL-a Danas otkrila je i da je raduje što će gledatelji prve reakcije na procjene izlaznih anketa moći dobiti u studiju - i to od onih kojih se to najviše tiče - predstavnika pet vodećih stranaka.