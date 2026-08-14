Izvanredne vijesti RTL-a u 10.30: Najnoviji detalji o požaru kod Omiša

Stravičan požar buknuo je u četvrtak, 13. kolovoza, u Lokvi Rogoznici kraj Omiša uz Jadransku magistralu. Vatra se tijekom noći nekontrolirano proširila i stigla na svega stotinjak metara od samog središta Omiša, ugrozivši brojne kuće i obiteljske objekte.
Tucaković: 'Situacija je jutros mirnija, ali izgorjelo je do 1000 hektara'
Prema riječima glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, u katastrofalnom je požaru izgorjelo između 900 i 1000 hektara površine od Mimica do Omiša.
"Jutros je situacija nešto mirnija, više nema otvorenog plamena, ali ima puno izdimljavanja i dogašivanja koja se provode na cjelokupnom požarištu od Mimica do Omiša", izvijestio je Tucaković.
Materijalna šteta tek se treba procijeniti, a s terena dolaze potresni prizori izgorjelih automobila i uništenih objekata.
Dramatična noć: Tisuće evakuirane, stotine bježale brodicama preko mora
Procjenjuje se da je s ugroženog područja preko Omiša evakuirano oko desetak tisuća ljudi koji su potom usmjereni prema Splitu. Stotine stanovnika i turista pred vatrenom su stihijom spas potražile na moru, bježeći brodicama.
Iz KBC-a Split objavili su kako je zaprimljeno 36 ozlijeđenih osoba, od kojih je sedam u kritičnom stanju i životno ugroženo.
Plenković i ministri na hitnom sastanku stožera
Zbog razmjera buktinje, u Omiš stiže i državni vrh. Premijer Andrej Plenković te ministri Tomo Medved, Davor Božinović, Irena Hrstić i Tonči Glavina u 10.00 sati u Hotelu Plaža održavaju sastanak kriznog stožera s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem, županom i gradonačelnikom.