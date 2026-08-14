Izvanredne vijesti RTL-a u 10.30: Najnoviji detalji o požaru kod Omiša

Stravičan požar buknuo je u četvrtak, 13. kolovoza, u Lokvi Rogoznici kraj Omiša uz Jadransku magistralu. Vatra se tijekom noći nekontrolirano proširila i stigla na svega stotinjak metara od samog središta Omiša, ugrozivši brojne kuće i obiteljske objekte.

Prema riječima glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, u katastrofalnom je požaru izgorjelo između 900 i 1000 hektara površine od Mimica do Omiša.

"Jutros je situacija nešto mirnija, više nema otvorenog plamena, ali ima puno izdimljavanja i dogašivanja koja se provode na cjelokupnom požarištu od Mimica do Omiša", izvijestio je Tucaković.

Materijalna šteta tek se treba procijeniti, a s terena dolaze potresni prizori izgorjelih automobila i uništenih objekata.