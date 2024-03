Je li on najzgodniji vatrogasac serije 'Chicago u plamenu? Taylor Kinney tiha je patnja mnogih žena

Taylor Kinney, poznat po ulozi u popularnoj seriji 'Chicago u plamenu', osvojio je srca gledatelja svojom karizmatičnom pojavom, uvjerljivim izvedbama i privlačnim fizičkim izgledom. Rođen 15. srpnja 1981. godine u Lancasteru, Pennsylvanija, Kinney je svoju karijeru započeo kao model prije nego što se počeo pojavljivati u manjim ulogama na televiziji.

Njegov proboj dogodio se kada je dobio ulogu u seriji 'Chicago u plamenu', gdje tumači lik Kellyja Severidea, glavnog vatrogasca i člana elitne vatrogasne jedinice u Chicagu. Njegov lik, karakteriziran hrabrošću, posvećenošću poslu i emocionalnom dubinom, brzo je osvojio publiku. Kinneyjeva sposobnost prenošenja emocija i dinamičnost lika doprinijeli su uspjehu serije.

Osim što je imao zapaženu ulogu u seriji 'Chicago u plamenu', Taylor Kinney istaknuo se i u drugim televizijskim projektima, te je ostvario nekoliko uloga u filmovima. Među ostalim, glumio je uz poznata glumačka lica u filmovima poput 'The Other Woman' i 'Zero Dark Thirty', te se pojavljivao u popularnim serijama kao što su 'Vampirski dnevnici', Besramnici', 'Kosti', 'Chicago P.D.', 'Chicago Justice', 'CSI: NY' i mnogim drugima.