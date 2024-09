Jedan od najposjećenijih panela na Weekend Media Festivalu: Andrija Jarak otkrio što spremaju novo u 'Dosjeu Jarak'

"Postavili smo visoke kriterije za pronalaženje priča; bilo bi lakše da smo u Srbiji jer je tamo više ubojstava. Mi, hvala Bogu, nismo imali atentat na premijera. Ali drago mi je da je kod nas teže pronaći priču. Najteže je dobiti sugovornike; mnogi će se povući jer se boje istupiti javno, zadireš im u najgore i najtraumatičnije iskustvo, najdublje su rane. E, to je onda problem i nikad ne guramo, nismo pit bullovi, imamo suosjećanje. Kad dobiješ sugovornike, onda je lakše i počinje pravi posao slaganja priče i intervjua. To je zahtjevna forma jer jako pazimo na sve. Iako 'true crime' kao TV forma može biti slobodniji, mi smo odlučili da nećemo biti takvi. Provjerit ćemo sve sto puta, biti što objektivniji i nepristraniji. Pazimo da ne dajemo osobne sudove nego da prenosimo iskustva, a tu su ljudi s velikim traumama. Treba napraviti priče koje su zanimljive gledateljima", rekao je Todorović.

Na panelu "True Crime Balkan" koji je moderirao Andrija Jarak , RTL-ov voditelj, novinar i tvorac serijala Dosje Jarak" predstavili su se Dario Todorović, Jovana S. Polić i Vladimir Faber. Bio je to jedan od najposjećenijih panela na festivalu, gdje je javnost doznala nikad ispričane detalje o slučajevima kriminala i ubojstava koje su se duboko urezale u kolektivnu svijest, a o kojima se govorilo i o RTL-ovom dokumentarnom serijalu.

Panel je svojim iskustvom obogatila i novinarka i producentica Jovana S. Polić te bivši ravnatelj policije Vladimir Faber.

"U Srbiji je biti novinar zanimljivo, drugačije i opasno. Srbija je nepresušan izvor tema koje su zrak za novinare. Drugačije je jer ne pokušavamo samo baviti se novinarstvom kao što to rade u drugim demokratskim državama. Ne samo da pokušavamo stići do istine, nego pokušavamo sačuvati novinarstvo, baveći se njime u režimu koji pokušava ubiti novinarstvo i koji je potpisao smrtnu presudu novinarstvu. Opasno je jer represivni režim pokušava onemogućiti nas u radu, o čemu govore podaci o nevjerojatnom broju napada i prijetnji novinarima i medijskim radnicima u Srbiji. Svi smo to doživjeli. Mediji su se u Srbiji podijelili na propagandiste i novinare, a svi smo se susreli s prijetnjama", rekla je.

Isječak s panela pogledajte na Net.hr.