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Jedan od najpoznatijih hrvatskih dizajnera oprašta se od svijeta mode! Otkrijte što vas još čeka u novoj RTL Sceni

RTL Scena ove subote donosi priču grupe Magazin, razgovor s Ivom Hasperger, Hrvaticom koja je u Hollywoodu izgradila zavidnu karijeru, kao i priču o tome kako je sudjelovanje u 'Asia Express' promijenilo život Niki Tokiću Kartelu

RTL.hr
09.10.2026 11:30

Vrijedni reporterski tim donosi sjajne priče i u novom izdanju RTL Scene, koje gledatelje čeka u subotu - nakon RTL-a Danas.

RTL Scena ove subote donosi priču grupe Magazin, koja obilježava dugih 40 godina postojanja. Legendarni bend u kojem se tijekom godina izmijenilo čak šest pjevačica uspio je ono što rijetkima polazi za rukom, zadržati popularnost. RTL Scena donosi i razgovor s Ivom Hasperger, Hrvaticom koja je u Hollywoodu izgradila zavidnu karijeru i stajala uz bok s filmskim i kazališnim ikonama.

Tea Mihanović, Scena
Tea Mihanović, Scena FOTO: Marko Pepđonović | @masja_pep

Ekipi RTL Scene povjerila je koliko joj nedostaje Hrvatska, kakav život vodi u Kaliforniji te glumačkim ostvarenjima koja ima iza sebe.

RTL Scena donosi i priču o tome kako je sudjelovanje u RTL-ovom showu 'Asia Express' promijenilo život poduzetniku i bivšem predsjedničkom kandidatu Niki Tokiću Kartelu ali i jednoj obitelji u dalekoj Kambodži.

Od mode se pak oprašta poznati hrvatski dizajner Robert Sever. Zašto više nećemo uživati u njegovim kreacijama te čime se planira baviti u budućnosti povjerio je novinarima RTL Scene.

Novi lifestyle magazin RTL Scena ne propustite u subotu, 9. listopada, nakon RTL-a Danas, na RTL-u!

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