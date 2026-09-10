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Jesen na RTL Kockici puna je učenja, zabave i novih formata!

Najrazigraniji domaći televizijski kanal, RTL Kockica, svojim malim i velikim gledateljima, uz dobro poznate animirane likove i emisije, ove jeseni donosi i brojne novosti

RTL.hr
10.09.2026 10:46

Tko kaže da životinje ne pričaju! U novoj emisiji Tko to tamo priča?' najmlađi upoznaju deset neodoljivih životinjskih junaka koji će ih povesti na zabavno putovanje, ali ovog puta iz njihove perspektive. Kroz igru, smijeh i mnoštvo zanimljivosti, mali gledatelji otkrit će kako žive životinje, što vole jesti, kako se o njima brinuti i zašto svaka od njih zaslužuje ljubav i poštovanje.

Tko to tamo priča
Tko to tamo priča FOTO: RTL

Od nestašnog tvora Kreše do velikog konja Freda - svaka epizoda donosi novu priču, puno smijeha i vrijedne lekcije. Emisija je namijenjena djeci predškolske i rane školske dobi, a na programu RTL Kockice čeka vas sredinom listopada.

Negdje iznad oblaka, daleko među planetima, počinje jedno posebno putovanje. 'Kartu za svemir, molim!' nova je edukativno-zabavna emisija na Kockici, koja najmlađe gledatelje vodi kroz čudesni Sunčev sustav otkrivajući im Sunce, Mjesec i planete na jednostavan, razigran i maštovit način. Svaka epizoda otvara nova pitanja, male tajne i velika otkrića, potičući djecu da gledaju prema nebu i požele doznati što se sve skriva u svemiru.

Davor Balazin
Davor Balazin FOTO: RTL

Uzmite svoju kartu i krenite u istraživanje prostranstava svemira kroz deset epizoda koje će vas ostaviti bez riječi. Nova emisija 'Kartu za svemir, molim!' na rasporedu je na programu RTL Kockice od studenoga.

Kartu za svemir molimo
Kartu za svemir molimo FOTO: RTL

S početkom nove školske godine na program RTL Kockice stižu i nove epizode edukativno-zabavne emisije 'Mašta stvara svašta'. Emisija je namijenjena djeci predškolske i rane školske dobi te kroz igru, umjetnost i raznolike zadatke razvija njihovu kreativnost, motoričke vještine i samopouzdanje. 'Mašta stvara svašta' djecu ohrabruje na razmišljanje izvan okvira, istraživanje vlastitih ideja te uživanje u stvaranju, bez straha od pogreške.

Mašta stvara svašta
Mašta stvara svašta FOTO: RTL

U timu RTL Kockice uvijek ima prostora za maštu i stvaranje novih ideja! Posebno se radujem emisiji 'Kartu za svemir, molim!' u čijem kreativnom procesu stvarno uživam, pogotovo dok razmišljam kako našim najmlađima približiti nešto toliko veliko i kompleksno kao što je svemir. Upravo mi je taj izazov uvijek najzabavniji dio – pronaći jednostavan i zanimljiv način kako djeci predočiti stvari, procese i pojave te potaknuti njihovu znatiželju za sve ono što se krije oko nas, ali i iznad nas", ističe producent i voditelj Davor Balažin.

Jesen prepuna znanja, smijeha, šarenila i fantastičnih likova čeka vas na RTL Kockici!

rtl kockica
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