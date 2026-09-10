Jesen na RTL Kockici puna je učenja, zabave i novih formata!

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Tko kaže da životinje ne pričaju! U novoj emisiji Tko to tamo priča?' najmlađi upoznaju deset neodoljivih životinjskih junaka koji će ih povesti na zabavno putovanje, ali ovog puta iz njihove perspektive. Kroz igru, smijeh i mnoštvo zanimljivosti, mali gledatelji otkrit će kako žive životinje, što vole jesti, kako se o njima brinuti i zašto svaka od njih zaslužuje ljubav i poštovanje.

icon-expand icon-close icon-close Tko to tamo priča FOTO: RTL

Od nestašnog tvora Kreše do velikog konja Freda - svaka epizoda donosi novu priču, puno smijeha i vrijedne lekcije. Emisija je namijenjena djeci predškolske i rane školske dobi, a na programu RTL Kockice čeka vas sredinom listopada. Negdje iznad oblaka, daleko među planetima, počinje jedno posebno putovanje. 'Kartu za svemir, molim!' nova je edukativno-zabavna emisija na Kockici, koja najmlađe gledatelje vodi kroz čudesni Sunčev sustav otkrivajući im Sunce, Mjesec i planete na jednostavan, razigran i maštovit način. Svaka epizoda otvara nova pitanja, male tajne i velika otkrića, potičući djecu da gledaju prema nebu i požele doznati što se sve skriva u svemiru.

icon-expand Davor Balazin FOTO: RTL

Uzmite svoju kartu i krenite u istraživanje prostranstava svemira kroz deset epizoda koje će vas ostaviti bez riječi. Nova emisija 'Kartu za svemir, molim!' na rasporedu je na programu RTL Kockice od studenoga.

icon-expand Kartu za svemir molimo FOTO: RTL

S početkom nove školske godine na program RTL Kockice stižu i nove epizode edukativno-zabavne emisije 'Mašta stvara svašta'. Emisija je namijenjena djeci predškolske i rane školske dobi te kroz igru, umjetnost i raznolike zadatke razvija njihovu kreativnost, motoričke vještine i samopouzdanje. 'Mašta stvara svašta' djecu ohrabruje na razmišljanje izvan okvira, istraživanje vlastitih ideja te uživanje u stvaranju, bez straha od pogreške.

icon-expand Mašta stvara svašta FOTO: RTL

U timu RTL Kockice uvijek ima prostora za maštu i stvaranje novih ideja! Posebno se radujem emisiji 'Kartu za svemir, molim!' u čijem kreativnom procesu stvarno uživam, pogotovo dok razmišljam kako našim najmlađima približiti nešto toliko veliko i kompleksno kao što je svemir. Upravo mi je taj izazov uvijek najzabavniji dio – pronaći jednostavan i zanimljiv način kako djeci predočiti stvari, procese i pojave te potaknuti njihovu znatiželju za sve ono što se krije oko nas, ali i iznad nas", ističe producent i voditelj Davor Balažin.

Jesen prepuna znanja, smijeha, šarenila i fantastičnih likova čeka vas na RTL Kockici!