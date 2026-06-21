Jesu li slushy napici opasni za djecu? Stručnjaci upozoravaju na aditiv koji se krije u popularnom ljetnom osvježenju

Europska agencija za sigurnost hrane upozorila je da kod male djece konzumacija slushy napitaka koji sadrže glicerol može izazvati glavobolju, mučninu i povraćanje, a u rijetkim slučajevima i ozbiljnije simptome poput šoka, niske razine šećera u krvi i gubitka svijesti. Rizik je veći kod mlađe djece jer učinci glicerola ovise o tjelesnoj težini, pa manja djeca već s relativno malom količinom napitka mogu prekoračiti preporučenu sigurnosnu granicu.

U središtu pozornosti je glicerol, odnosno aditiv E 422 , koji se koristi kako bi napici imali prepoznatljivu ledenu i kašastu strukturu te kako bi se smanjila količina šećera. Glicerol sam po sebi nije zabranjen i odobren je u Europskoj uniji, no problem je u tome što za aromatizirana pića nije propisana njegova maksimalna količina. Proizvođači ga smiju koristiti u količini koja je potrebna za postizanje željenog učinka, u skladu s dobrom proizvođačkom praksom.

Zbog toga su neke zemlje uvele dodatna upozorenja. Irska agencija za sigurnost hrane preporučila je da djeca mlađa od deset godina ne konzumiraju ledene napitke s glicerolom, dok se u Škotskoj savjetuje da ih djeca mlađa od sedam godina uopće ne piju, a da djeca od sedam do deset godina ne konzumiraju više od 350 mililitara dnevno.

Europska komisija zatražila je od EFSA-e procjenu izloženosti glicerolu iz slushy napitaka i dealkoholiziranih vina nakon što su zabilježeni slučajevi prekoračenja akutne referentne doze. Prema podacima koje je Ministarstvo zdravstva dostavilo RTL Detektoru, djeca su posebno osjetljiva jer zbog niže tjelesne mase već manjom količinom proizvoda mogu prijeći sigurnu dozu. Prijavljene razine uporabe glicerola iznose do 20.000 mg/l, a analize upućuju i na koncentracije do 50.000 mg/l.

U izvješćima se spominju slučajevi djece u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj koja su razvila simptome unutar sat vremena nakon konzumacije slushy napitaka. Djeca su bila stara između dvije i gotovo sedam godina, a najčešće su prijavljeni gubitak svijesti, hipoglikemija i metabolička acidoza.

U Hrvatskoj, prema odgovorima Ministarstva zdravstva i Državnog inspektorata, zasad nema podataka o hospitalizacijama, traženju liječničke pomoći ni prijavama potrošača ili zdravstvenih ustanova povezanima s konzumacijom slushy napitaka s glicerolom. Trenutačno ne postoje ni dodatni zahtjevi za označavanje proizvoda koji sadrže E 422, no Državni inspektorat poručuje da prati situaciju i da će, ako se donesu ograničenja uporabe tog aditiva, postupati u skladu s novim pravilima.

Hrvatska eurozastupnica Biljana Borzan smatra da upozorenje EFSA-e treba shvatiti ozbiljno te zagovara jasna i vidljiva upozorenja na slushy napicima koji sadrže glicerol. Najavila je i da će od Europske komisije zatražiti očitovanje o mogućim daljnjim koracima. Prema njezinu mišljenju, riječ je o širem pitanju zaštite djece od proizvoda koji su im privlačni, ali u određenim okolnostima mogu biti štetni.

S obzirom na znanstveno mišljenje EFSA-e, očekuje se da bi se uskoro moglo raspravljati o izmjenama europskih pravila i mogućem određivanju maksimalne dopuštene količine glicerola u pićima, uključujući slushy napitke.