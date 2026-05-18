Kakav je utjecaj europskih ulaganja na lokalnu zajednicu?

Kao uvod u nadolazeći panel koji će se održati u Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, sve je više interesa za temu EU fondova u Međimurju, koji posljednjih godina imaju sve veći utjecaj na razvoj lokalne zajednice.

Panel "EU u praksi – Kako europski fondovi mijenjaju Međimurje" održat će se 22. svibnja 2026. godine u 12 sati, a organizatori najavljuju konkretne primjere projekata koji već sada mijenjaju svakodnevni život građana – od obrazovanja i infrastrukture do razvoja gospodarstva i učeničkog standarda.

Ulaz na panel raspravu je slobodan, a cilj je približiti građanima način na koji se sredstva koriste te pokazati konkretne rezultate ulaganja u lokalnu zajednicu.