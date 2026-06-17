Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Novosti

Kako EU mijenja Slavoniju: Panel o stvarnom utjecaju Europe na lokalni život

Događaj je namijenjen mladima, korisnicima EU projekata, predstavnicima organizacija civilnog društva, javnih ustanova i obrazovnih institucija, kao i svim zainteresiranim građanima

RTL.hr
17.06.2026 12:15

Koliko Europska unija zaista mijenja svakodnevni život u Slavoniji?

Na koji način mladi doživljavaju europski identitet, tko koristi mogućnosti koje pružaju europske politike i fondovi te kako građani mogu aktivnije sudjelovati u razvoju svoje lokalne zajednice?

Upravo će ta pitanja biti u središtu javnog događaja Kako EU mijenja Slavoniju – iz prve ruke", koji će se održati u petak, 19. lipnja 2026. godine na Trgu slobode u Osijeku (ispod jedra).

Događaj organiziraju Portal SiB.hr, agencija Adverta i Mikrofonka u sklopu projekta #EuropeForUs, nacionalne medijske inicijative koju provodi RTL u suradnji s Europskim parlamentom.

SiB
SiB FOTO: SiB

Cilj projekta je približiti teme Europske unije građanima te kroz konkretne primjere pokazati kako europske politike utječu na svakodnevni život u lokalnim zajednicama. Kroz televizijski, digitalni i terenski sadržaj projekt obrađuje teme poput EU fondova, digitalne transformacije, zelene tranzicije i borbe protiv dezinformacija.

U sklopu projekta organiziraju se lokalni događaji diljem Hrvatske koji okupljaju građane, predstavnike institucija i stručnjake kako bi se otvorio dijalog o konkretnim europskim projektima i njihovim rezultatima.

Osječki događaj stavit će poseban naglasak na mlade, njihovo viđenje Europe, uključivanje u EU teme te mogućnosti koje europske politike i programi pružaju za aktivno sudjelovanje u društvenom životu i razvoju lokalne zajednice.

Središnji dio programa čini panel rasprava Kako EU mijenja Slavoniju – iz prve ruke", tijekom koje će sudionici razgovarati o tome kako europske inicijative utječu na obrazovanje, zapošljavanje, civilni sektor, lokalni razvoj i svakodnevni život građana. Poseban naglasak bit će stavljen na otvoreni dijalog i uključivanje publike kroz pitanja i komentare.

Na panelu će sudjelovati Marko Vešligaj, zastupnik u Europskom parlamentu iz Kluba zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata, predstavnik Grada Osijeka, Darija Walter, voditeljica Ureda Europe Direct Osječko-baranjske županije, Mirna Šostarko iz DKolektiva – organizacije za društveni razvoj te Ana Delimar iz Udruge Breza, voditeljica aktivnosti umrežavanja i zagovaranja u području rada s mladima. Program će moderirati Mirna Šmit.

Agenda događaja:

11:00 – otvorenje događaja i pozdravni govori

11:10 – panel rasprava Kako EU mijenja Slavoniju – iz prve ruke"

12:00 – simulacija donošenja odluka u Europskom parlamentu

12:45 – završna riječ

Događaj je namijenjen mladima, korisnicima EU projekata, predstavnicima organizacija civilnog društva, javnih ustanova i obrazovnih institucija, kao i svim zainteresiranim građanima koji žele bolje razumjeti kako europske politike i fondovi oblikuju razvoj Slavonije i svakodnevni život lokalne zajednice.

Projekt #EuropeForUs financira European Parliament (EU grant – EP-COMM-SUBV-2025-MEDIA). Projekt #EuropeForUs je nacionalna medijska inicijativa koju provodi RTL u suradnji s European Parliament, s ciljem približavanja tema Europske unije građanima i prikazivanja konkretnog utjecaja EU politika na svakodnevni život u lokalnim zajednicama. Kroz kombinaciju televizijskog, digitalnog i terenskog sadržaja, projekt obrađuje teme poput EU fondova, digitalne transformacije, zelene tranzicije i borbe protiv dezinformacija.

europeforus
Moglo bi te zanimati

Frana Lokas Mudrovčić: 'Bez razvoja gospodarstva nema ni dugoročnog razvoja Like'

Kako EU projekti mijenjaju Liku: Panel u Gospiću otvorio ključna pitanja o budućnosti regije

Kakav je utjecaj europskih ulaganja na lokalnu zajednicu?

Sunčana Glavak: 'Priče da europskih fondova više neće biti nisu istinite'

Kako mladi vide Europu, tehnologiju i vlastitu budućnost?

Kako Europa regulira digitalni svijet i zašto se to tiče svih nas

Pročitaj na Net.hr
Borba s drogom, alkoholom i demonima: Ovo su najšokantnija izdanja legendarne Amy Winehouse
Nakon naporne sezone Dajana Čuljak otkrila planove za ljeto i priznala što joj se dogodilo na moru
Držali se za ruke i razmjenjivali nježnosti: Katie Holmes snimljena s devet godina mlađim dečkom
Vrućim izdanjem podigla temperaturu: Bikini jedva obuzdao njezine obline
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde