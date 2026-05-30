Kako EU projekti mijenjaju Liku: Panel u Gospiću otvorio ključna pitanja o budućnosti regije

U Gospiću je održan panel Kako EU projekti mijenjaju Liku za novu generaciju?" , u organizaciji Lika Cluba, RTL-a i Net.hr-a. Na panelu su sudjelovali predstavnici lokalne samouprave, obrazovanja, poduzetništva i razvojnih institucija, koji su razgovarali o ulozi europskih fondova u razvoju Like.

Naglasak je bio na tome kako EU projekti utječu na gospodarski i društveni razvoj regije, ali i na izazove poput iseljavanja mladih. Sudionici su istaknuli da europska sredstva omogućuju realizaciju brojnih projekata u manjim sredinama koji bez takve potpore ne bi bili mogući.

Razgovaralo se i o važnosti ulaganja u obrazovanje, infrastrukturu i poduzetništvo kao ključnim preduvjetima za dugoročni razvoj Like. Zaključak panela bio je da je za budućnost regije presudna suradnja svih sektora te kontinuirano ulaganje u ljude i razvojne projekte.