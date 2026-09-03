Kako je Europska unija promijenila naš život? Njezin utjecaj osjećamo na cesti, u školi, na tanjuru...

Tragovi europskog novca vidljivi su i u školama, vrtićima, zdravstvenim ustanovama i na prometnicama. Među primjerima je obnova Gornjogradske gimnazije u Zagrebu, uključujući restauraciju vrijednih oslika u sportskoj dvorani. Kroz sredstva Europske unije dosad je realizirano 1309 projekata ukupne vrijednosti oko četiri milijarde eura, od čega je približno milijarda stigla iz europskih fondova. Obnova je obuhvatila 74 zdravstvene ustanove, 156 škola i vrtića te oko 600 kilometara prometnica.

Jedan od primjera je plantaža lješnjaka u Općini Orle, gdje je uz pomoć 75 tisuća eura europskih potpora za mlade poljoprivrednike nabavljena nova mehanizacija. Berač, malčer i stroj za rezidbu danas znatno olakšavaju i ubrzavaju posao na plantaži s oko osam tisuća stabala.

Utjecaj članstva u Europskoj uniji građani osjećaju i u svakodnevnom životu. Europska pravila donijela su veću zaštitu potrošača i stroža pravila o kvaliteti proizvoda, a promjene se odnose na sve – od hrane i higijenskih proizvoda do automobila i lijekova. Istodobno, korištenje europskog novca prati sustav kontrole kojim se nastoje spriječiti zlouporabe i osigurati da sredstva završe tamo gdje su namijenjena.

Europskim novcem sufinancirani su i veliki hrvatski projekti poput Pelješkog mosta, riječke luke i željezničke infrastrukture, no EU je svakodnevicu promijenio i nizom naizgled manjih stvari. Jedinstveni punjač za elektroničke uređaje, povoljniji roaming i jednostavnije putovanje unutar Schengena samo su neki od primjera.

Europa je tako danas prisutna u našem tanjuru, na cestama, u školama, kod liječnika i u mobitelima. Koliko smo europskog novca povukli svakako je važno, no još je važnije pitanje kakve smo rezultate tim ulaganjima ostvarili.

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