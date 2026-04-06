Kako je 'Love Island' osvojio svijet?

Jedan od najgledanijih svjetskih dating formata uskoro dolazi i u našu regiju. 'Love Island Adria' prvi put okuplja natjecatelje iz Hrvatske i okolnih zemalja u raskošnoj vili na egzotičnoj destinaciji, gdje će tražiti ljubav, stvarati odnose – i natjecati se za nagradu od 50.000 eura. Prijave su već otvorene putem službene stranice loveisland.hr

RTL.hr
06.04.2026 16:00

Britanski reality show Love Island, pokrenut 2015. godine, u kratkom je roku prerastao u globalni kulturni fenomen. Sunčana vila, atraktivni samci i vrtoglave romanse svako ljeto prikuju milijune gledatelja uz ekrane, no što se točno krije iza goleme popularnosti ovog formata?

Jednostavna formula za globalni uspjeh

Koncept je naizgled jednostavan: grupa samaca useljava u luksuznu vilu, odsječena od vanjskog svijeta. Pod budnim okom kamera, njihov je jedini cilj pronaći partnera. Kako bi ostali u igri, moraju biti u paru, jer oni koji ostanu sami riskiraju izbacivanje. Ključni element su gledatelji, koji putem mobilne aplikacije aktivno sudjeluju glasovanjem, čime dobivaju osjećaj moći nad sudbinama natjecatelja.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: RTL

Ono što je počelo kao britanski televizijski eksperiment danas broji više od 25 međunarodnih verzija, od Sjedinjenih Američkih Država i Australije do Njemačke i Poljske. Brojke to potvrđuju: u Velikoj Britaniji epizode redovito prati između tri i četiri milijuna ljudi, dok show istovremeno dominira na streaming platformama.

Tajna uspjeha?

Tajna uspjeha nije samo u drami pred kamerama. Love Island je stvorio snažan osjećaj zajedništva među gledateljima. Svake večeri tijekom emitiranja, društvene mreže poput X-a i TikToka pretvaraju se u golemu virtualnu tribinu gdje se uživo komentira, analizira i zabavlja. Gledanje showa postalo je društveni ritual, a propuštanje epizode znači i propuštanje internetskih šala i rasprava idućeg dana.

Love Island
Love Island FOTO: RTL

Ujedno, emisija je postala najbrži put do slave. Natjecatelji, koji često postaju influenceri s milijunskim brojem pratitelja, nakon izlaska iz vile potpisuju unosne ugovore s modnim i kozmetičkim brendovima.

Ako ste i vi ljubitelj intenzivnih i uzbudljivih ljubavnih priča i mislite da imate karizmu i šarm koji može zavesti publiku, uskoro imate priliku sami zakoračiti u svijet ljubavi i intriga. Jedan od najpopularnijih dating showova na svijetu dolazi u našu regiju: Love Island Adria po prvi put dovodi natjecatelje iz Hrvatske i susjednih zemalja u luksuznu vilu na egzotičnoj lokaciji, gdje će tražiti ljubav, graditi odnose i boriti se za nagradu od 50.000 eura. Prijave za sudjelovanje već su otvorene na službenoj stranici loveisland.hr možda baš vi budete sljedeći Boris koji osvaja srca publike.

