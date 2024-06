Klasik lokalne kuhinje za još veći gušt praćenja nogometnog prvenstva: Domaći trganci u slasnom umaku

Naš chef i njegova gošća odmah su se primili posla, a Špiček je Idi objasnio kako pripremiti tijesto za trgance. Pola kilograma glatkog brašna malo posoliti pa dodati 300 ml mlake vode i promiješati kuhačom. Vodu treba postepeno dodavati u brašno i cijelo vrijeme miješati. Tijesto je zatim potrebno umijesiti rukama i pustiti da se odmara nekih 10 do 20 minuta. Ja sam tu kraj tebe, ako gdje zapne", ohrabrio je chef Idu.

U četvrtoj epizodi navijačkog specijala Kuhamo i navijamo sa Špičekom by SPAR , chef Tomislav Špiček podsjetio nas je na domaće trgance, tradicionalnu vrstu tjestenine omiljene u mnogim hrvatskim krajevima koja se, uz malo kulinarske kreativnosti, može pripremati na različite načine.

Tijesto treba pritisnuti rukama na podlogu tako da bude debljine otprilike dva centimetra. Sad dolazio onaj lijepi dio u kojem ćeš malo ti trgati, malo ja. Zato se i zovu trganci", objasnio je Špiček. Trganci se stavljaju u kipuću posoljenu vodu i kuhaju desetak minuta, a dok su trgali tijesto, Ida i Špiček su se prisjetili djetinjstva i bakine kuhinje.

Sjećaš li se možda nekih takvih recepata s tijestom koje si jela dok si bila mala?", upitao je. Moja je baka često radila okruglice sa šljivama i s marelicama...To znam. A druga baka je radila bosanske pite. Ali to mi se čini toliko teško za napraviti da ne bih nikad ni pokušala", prisjetila se Ida kroz smijeh.

Tko je tebe naučio kuhati?

Tko je tebe naučio kuhati?", zanimalo je Idu. Pa ja moram reći da je meni kuhanje došlo kao naslijeđe od bake i mame. Kasnije, kada sam već išao u sedmi, osmi razred, moj krizmani kum je bio profesionalni kuhar i mnogo sam od njega "pokupio". Moj tata je htio da budem nešto drugo... Ali mene je to vuklo i rekao sam "tata, ja ću biti kuhar" i to je bilo to", ispričao je Špiček.