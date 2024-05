KSW 94 - FNC prvak Ivan Vitasović popravlja dojam u novom nastupu na KSW-u

Iako je neprikosnoven u FNC-u, na svom KSW debiju u siječnju ove godine doživio je neugodno iznenađenje protiv Wrzoseka te će u subotu željeti popraviti dojam iz prvog nastupa. Njegov protivnik u teškoj kategoriji bit će Filip Stawowy (1-2-0). U tri meča, Poljak, kojeg nazivaju i Tenk, pobijedio je jednom.

Osim Vitasovića, na eventu KSW 94 nastupit će bosanskohercegovački borac Ahmed Vila, koji je organizaciju Oktagon zamijenio KSW promocijom. U 2023. Vila je imao uspješan debi protiv Lukasza Charzewskog, a sad kreće i po drugu pobjedu u kategoriji do 65.8 kg protiv Poljaka Kacpera Formele, kojem će ovo biti prvi nastup na KSW-u.

Glavna borba večeri dogodit će se u teškoj kategoriji između Poljaka Arkadiusza Wrzoseka (4-0, 2 KO, 1 Sub) i Artura Szpilke (2-0, 2 KO), zatim u velter kategoriji u borbi za prvaka susrest će se Poljaci Adrian Bartosiski (14-0, 11 KO, 1 Sub) i Andrzej Grzebyk (21-6, 12 KO, 3 Sub), a u interim perolakoj kategoriji u borbi za prvaka snage će odmjeriti Poljaci Robert Ruchaa i Patryk Kaczmarczyk (11-2, 3 KO, 2 Sub).

U subotu, 11. svibnja od 19 sati KSW 94 može se gledati u cijelosti na platformi Voyo!

U svibnju na platformi Voyo očekuje nas još velikih događanja - novo Bellator okupljanje 17. svibnja u Parizu, dok će se idući event svjetski potvrđene MMA organizacije Brave CF dogoditi u subotu, 25. svibnja u Nizozemskoj. Dodajmo i da 1. lipnja FNC borci odlaze na novi spektakl u Beograd! Ne propustite spektakularne borbe samo na Voyo!

