Lakši put do dječjih osmijeha! Novo vozilo za udrugu CRVENI NOSOVI klaunovidoktori

Boravak u bolnici, liječenje i rehabilitacija za djecu i mlade mogu biti vrlo stresno razdoblje. Odvojenost od roditelja, bol i neizvjesnost dijagnoze itekako su teški.

Upravo u takvim trenucima nastupa udruga CRVENI NOSOVI klaunovidoktori, educirani umjetnici koji od 2010. godine djeluju u četiri tima i putuju diljem Lijepe Naše kako bi donijeli radost, optimizam i osmijehe tamo gdje su najpotrebniji.

Projekt 'Dovezimo osmijeh u svaki grad' odnosio se na financiranje novog vozila koje bi udruga koristila za svoje aktivnosti. Cilj je projekta osigurati siguran i kontinuiran prijevoz klaunovadoktora do bolnica, rehabilitacijskih ustanova i domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi kako bi ih svojim prisustvom i programima razveselili i donijeli im trenutke bezbrižnosti. Klaunovi i klaunese nisu tek povremeni gosti već stalno prisutni prijatelji na koje se djeca i roditelji mogu osloniti kad im je najteže.