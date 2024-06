Ljetna avantura 'Viola boje mora' počinje danas na RTL-u od 21.15!

U prvoj epizodi gledatelji će upoznati modnu novinarku Violu Vitale, koje se iz Pariza vratila u svoj rodni grad Palermo kako bi pronašla oca kojeg nikad nije upoznala. Po dolasku zaposli se na web-portalu, a područje interesa postaju joj teme vezane za kriminal pa upoznaje inspektora Francesca Demira, kojeg glumi popularni turski glumac Can Yaman. Demir je iznimno uspješan u svom poslu, no karakterno je potpuna suprotnost Violi pa u početku njihova suradnja nije najsretnija. Ipak, s vremenom se počinju nadopunjavati, dijelom zato što Viola može računati na svoj poseban dar, neuropsihološki fenomen - sinesteziju, što znači da povezuje emocije s bojama. Kad Viola pogleda neku osobu, vidi boju koja joj govori o najdublje skrivenim osjećajima tog čovjeka: strahu, radosti, boli, itd. S vremenom razvija sposobnost razumijevanja pravog načina razmišljanja ljudi koje susreće. No, osim sinestezije, Viola čuva još jednu tajnu, a ta se odnosi na pravi razlog njezinog povratka u Palermo.