Lorena je nova pjevačica Magazina, a sjećate li se njezinih početaka iz 'Zvijezda'?

Lorena je preuzela ulogu pjevačice kultnog hrvatskog benda, a shvaća koliko je to važna uloga. "Magazin je ikona od benda. Sama činjenica da je kroz Magazin prošlo toliko pjevačica koje danas imaju samostalne karijere i da sam ja sada ovdje mi se čini nerealnom. Prezahvalna sam što nastavljam taj niz. Presing nemam. Stvarno sam sigurna u to. Osjećaj me nikad ne vara. Sto posto sam sigurna da je to to. Jedva čekam ljudima to pokazati", rekla je za Net.hr.