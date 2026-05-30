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Love Island Adria

Anastasia i Petar posjetili casting 'Love Island Adrie' i pozvali sve samce da pronađu ljubav života

Jedan od najpopularnijih svjetskih dejting formata, 'Love Island', službeno stiže u našu regiju, a potraga za prvim natjecateljima je započela

RTL.hr
30.05.2026 11:00

'Love Island Adria' casting posjetili su i Anastasia i Petar, koji su i sami pronašli ljubav pred kamerama u showu 'Gospodin Savršeni'. Par je kroz zabavni skeč pozvao sve slobodne pojedince da se odvaže na avanturu života.

Poznata lica u novoj ulozi

U promotivnom videu, Anastasia i Petar glume duhovitu scenu s audicije. Anastasia preuzima ulogu stroge "casting direktorice", dok Petar pokušava izboriti svoje mjesto u vili. Na njezino pitanje zašto bi bio dobar kandidat, on samouvjereno nabraja svoje kvalitete, no na kraju uz smiješak priznaje da je ipak "zauzet". Anastasia mu zatim poručuje da i ona već ima svog odabranika, nakon čega zajedno pozivaju gledatelje da se prijave na službenoj stranici.

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Kao par koji je osvojio simpatije javnosti u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog', Anastasia i Petar predstavljaju dokaz da je ljubav moguće pronaći i u reality formatu. Anastasia i Petar zajedno su gotovo godinu dana, a zajedno su se i preselili u Zagreb.

Što čeka kandidate u vili na Tenerifima?

"Love Island Adria" snimat će se u luksuznoj vili na sunčanim Tenerifima. Prijaviti se mogu svi slobodni muškarci i žene stariji od 18 godina iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Odabrani kandidati, provest će do tri mjeseca izolirani od vanjskog svijeta, s jednim ciljem: pronaći partnera i ostati u paru. Oni koji u tome ne uspiju riskiraju ispadanje iz natjecanja. Pobjednički par koji osvoji najviše simpatija publike kući će otići s impresivnom novčanom nagradom od 50.000 eura.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

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Love Island Adria

Neodoljivi Anastasia i Petar! Oni su svoju ljubav pronašli, no svima koje zanima pokazali su kako izgleda casting za 'Love Island Adria'

Love Island Adria

Tko su idealni kandidati za 'Love Island Adria'? Možda si to baš ti!

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