Fatalni Boris za RTL.hr: 'Ljudi, jedva čekam da počne Love Island Adria! To je povijesni moment za našu regiju'

Bivši sudionik globalno popularnog showa 'Love Island UK', Boris, je razgovoru za RTL.hr podijelio detalje o svom putu do slavne vile. Iako su mnogi uvjereni da je za ulazak potreban dug i naporan proces prijava, njegov je slučaj bio posve drugačiji i počeo je na mjestu gdje se danas mnogo toga događa - na društvenim mrežama

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Boris je ispričao kako se nije samostalno prijavio za sudjelovanje, već su ga producenti showa kontaktirali izravno putem društvenih mreža. Takav neočekivani poziv zatekao ga je, ali nije dugo razmišljao o odgovoru. "Pa iskreno, kad sam vidio da su me kontaktirali preko društvenih mreža, rekao sam si zašto da, ne'", prisjetio se. Vođen spontanošću i slutnjom da ga čeka nezaboravna avantura, odlučio je prihvatiti ponudu. "Znao sam da će biti to neko ludo putovanje", dodao je, potvrđujući da je bio spreman za sve što ga čeka.

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Potpuno opušten prije ulaska u vilu

Dok bi mnogi osjećali ogromnu tremu i pritisak prije ulaska u reality show koji prate milijuni, Boris je imao potpuno drugačiji pristup. "Iskreno, nisam se osjećao pod pritiskom. Bio sam skroz lagan", otkrio je.

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Na pitanje što mu je najviše ostalo u sjećanju, Boris ističe kako mu je teško izdvojiti samo jedan trenutak. Cjelokupni boravak u vili za njega predstavlja predivno iskustvo kojeg će se dugo sjećati. "Svaki trenutak u vili ću pamtiti baš dugo jer mi je sve bilo sjajno", iskreno je priznao, naglašavajući kako su mu upravo razgovori i druženja s ostalim kandidatima oblikovali dane.

Od anonimnosti do prepoznatljivosti na ulici

Izlazak iz vile donio mu je potpuno novu stvarnost. Jedna od najvećih promjena svakako je prepoznatljivost koju je stekao sudjelovanjem u showu. Kako kaže, život mu se u tom pogledu značajno promijenio, no s pažnjom javnosti nosi se bez problema. "Sad kad me netko vidi, čak i zna tko sam ja. Otvaraju mi se uvijek neke nove prilike, tako da sam zahvalan na tome", ističe Boris. "Kad god mi netko priđe i ako se hoće uslikati, ja to s veseljem uradim", objašnjava.

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Na pitanje što bi poručio budućim kandidatima, Boris bez imalo oklijevanja nudi jednostavan, ali ključan savjet. "Savjet je jednostavan. Budi samo to što jesi, budi opušten", ističe on, dodajući uz osmijeh: "Inače, loše ti se piše." U okruženju gdje su kamere upaljene 24 sata dnevno, a svaki potez pod budnim okom javnosti, autentičnost nije samo vrlina, već i strategija preživljavanja. Boris smatra kako je gluma neodrživa na duge staze i da će gledatelji, kao i ostali natjecatelji, vrlo brzo prepoznati one koji nisu iskreni. Osim autentičnosti, Boris naglašava još nekoliko osobina koje mogu značajno pomoći kandidatima da se istaknu i lakše snađu u dinamičnom okruženju vile. "Morate biti hrabri, malo duhoviti i govorite", savjetuje on. Hrabrost je, kaže, potrebna već za samu prijavu i ulazak u nepoznato, ali i za otvoreno pokazivanje emocija pred milijunskim auditorijem.

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