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Love Island Adria

FOTOGALERIJA Ovako je izgledao 'Love Island Adria' kutak u Novom Sadu

Prošle subote u Novom Sadu održan je Invictus Challenge, dinamičan sportski događaj koji je okupio velik broj mladih i ljubitelja aktivnog načina života. Događaj nije prošao bez daška romantike jer je posjetitelje dočekao i poseban 'Love Island Adria' kutak. Uz prepoznatljiva velika Love Island srca, sudionici su se okušali u zabavnim izazovima, snimali viralne TikTok trendove i saznali više o showu. Mnogi su iskoristili priliku i prijavili se za novu sezonu. U nastavku donosimo fotke koje donose djelić atmosfere s ovog nezaboravnog dana

RTL.hr
08.06.2026 10:39

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