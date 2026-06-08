FOTOGALERIJA Ovako je izgledao 'Love Island Adria' kutak u Novom Sadu

Prošle subote u Novom Sadu održan je Invictus Challenge, dinamičan sportski događaj koji je okupio velik broj mladih i ljubitelja aktivnog načina života. Događaj nije prošao bez daška romantike jer je posjetitelje dočekao i poseban 'Love Island Adria' kutak. Uz prepoznatljiva velika Love Island srca, sudionici su se okušali u zabavnim izazovima, snimali viralne TikTok trendove i saznali više o showu. Mnogi su iskoristili priliku i prijavili se za novu sezonu. U nastavku donosimo fotke koje donose djelić atmosfere s ovog nezaboravnog dana