Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Love Island Adria KVIZ! 10 pitanja koja samo pravi fan može riješiti

Pripremite se za ljeto puno romantike, intriga i vrućih trenutaka! 'Love Island Adria' donosi show koji će vas držati prikovanima za ekrane. Hoćete li prepoznati sve detalje o vili, natjecateljima i pravilima igre? Provjerite svoje znanje u našem Love Island kvizu i saznajte koliko zapravo znate o najuzbudljivijem reality showu na svijetu

RTL.hr
05.06.2026 15:00
Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.
love island adria
Love Island Adria

Fatalni Boris za RTL.hr: 'Ljudi, jedva čekam da počne Love Island Adria! To je povijesni moment za našu regiju'

Love Island Adria

Neodoljivi Anastasia i Petar! Oni su svoju ljubav pronašli, no svima koje zanima pokazali su kako izgleda casting za 'Love Island Adria'

Moglo bi te zanimati

Prezgodni Boris iz 'Love Islanda UK' pokazao isklesano tijelo i poručio: 'Ja ne lovim ljeto, ja jesam ljeto'

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' prošetala Zagrebom u kratkim traper hlačicama, svi se pitaju samo jedno

Neodoljivi Anastasia i Petar! Oni su svoju ljubav pronašli, no svima koje zanima pokazali su kako izgleda casting za 'Love Island Adria'

Tko se sjeća ovog vatrenog poljupca? Fatalni Boris zapalio je britanski 'Love Island'

Tko je Amaya Papaya: 'Prenaporna' djevojka iz 'Love Islanda' koju je Amerika obožavala

Sezona koja je srušila internet: Sve o dramama i viralnim trenucima 'Love Islanda USA' koji stiže na Voyo

Pročitaj na Net.hr
Baš je lijepo vidjeti ih ovako opuštene: Ovako izgleda predah za zgodne igrače Portugala
Suzana Mančić ništa neće naslijediti od muža milijunaša: 'Grci imaju poseban mentalitet '
Otkazao koncert zbog bolesti pa pravac na utakmicu: Rod Stewart vatreno navijao s tribina
Ležeran, mladolik: Ricky Martin stigao u Beograd! Kako s 54 godine izgleda ovako?
Bonnie Tyler se probudila iz inducirane kome! 'Stanje joj je i dalje ozbiljno'
Izgled Barrona Trumpa na UFC spektaklu izazvao lavinu komentara: 'Treba li mu pomoć?'
Glavne na tribinama: Tijekom SP-a posebnu pažnju obratite na ovih osam WAGsica
Robert de Niro eksplodirao na Trumpa, pred tisućama ljudi urlao: 'Začepi, dovraga!'
Jakov Jozinović otkrio tko je misteriozna Meri kojoj je posvetio pjesmu: 'Zna da sam je otpjevao'
Nema kraja udarcima za Brada Pitta: Sada ga se odrekao i najmlađi sin