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Love Island Adria

Sanjaš o ulasku u vilu? Evo kako izgleda prijava za 'Love Island Adria' i tko sve može sudjelovati

Globalni televizijski fenomen 'Love Island' stigao je u regiju, a s njim i prilika za samce željne ljubavi i avanture. Produkcija traži kandidate za 'Love Island Adria', a pobjednički par, osim romanse, nosi i nagradu od 50.000 eura. Put do luksuzne vile na Tenerifima započinje prijavom, a otkrivamo tko i kako može postati dio najiščekivanijeg TV showa godine

RTL.hr
20.05.2026 18:00

Osnovni uvjeti su jasni: kandidati 'Love Island Adrije' moraju biti slobodni i punoljetni. Iako je 18 godina donja granica, idealni kandidati su mladi do 30 godina, željni zabave i novih iskustava. Televizijsko iskustvo nije presudno jer se traži autentičnost, no komunikativnost i spremnost na otvorenost pred milijunskim auditorijem su prednost. Prijaviti se mogu svi iz regije, a u vili će se komunicirati na hrvatskom i srpskom jeziku.

Love Island s7ep17 Liam
Love Island s7ep17 Liam FOTO: PLAY Premium

Korak po korak do prijave

Prvi korak je ispunjavanje detaljne online prijavnice na službenoj stranici. Uz osobne podatke, traže se i profili na društvenim mrežama, visina, težina, pa čak i veličina odjeće. Ključan dio prijave su fotografije. Obavezno je priložiti dvije: jednu portretnu i jednu fotografiju cijelog tijela u kupaćem kostimu. Upitnik zalazi i u intimnu sferu, s pitanjima o prethodnim vezama, očekivanjima od partnera i motivaciji za sudjelovanje. Kandidati moraju navesti jesu li već sudjelovali u nekom reality formatu. Nakon selekcije prijava, odabrani pojedinci pozivaju se na castinge koji se održavaju u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji.

Love Island Games
Love Island Games FOTO: Voyo

Više od ljetne avanture

Ulazak u vilu znači potpunu izolaciju. Natjecatelji se opraštaju od svojih pametnih telefona i interneta, a dobivaju posebne uređaje isključivo za međusobnu komunikaciju. Cilj je stvoriti okruženje u kojem su međuljudski odnosi jedini fokus. Iako život pod kamerama nosi velik pritisak, produkcija snosi sve troškove puta, smještaja i hrane. Konačnu odluku o pobjedniku donosi publika koja glasovima bira najdraži par.

Usudiš li se zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

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