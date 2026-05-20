Sanjaš o ulasku u vilu? Evo kako izgleda prijava za 'Love Island Adria' i tko sve može sudjelovati

Osnovni uvjeti su jasni: kandidati 'Love Island Adrije' moraju biti slobodni i punoljetni. Iako je 18 godina donja granica, idealni kandidati su mladi do 30 godina, željni zabave i novih iskustava. Televizijsko iskustvo nije presudno jer se traži autentičnost, no komunikativnost i spremnost na otvorenost pred milijunskim auditorijem su prednost. Prijaviti se mogu svi iz regije, a u vili će se komunicirati na hrvatskom i srpskom jeziku.

Prvi korak je ispunjavanje detaljne online prijavnice na službenoj stranici. Uz osobne podatke, traže se i profili na društvenim mrežama, visina, težina, pa čak i veličina odjeće. Ključan dio prijave su fotografije. Obavezno je priložiti dvije: jednu portretnu i jednu fotografiju cijelog tijela u kupaćem kostimu. Upitnik zalazi i u intimnu sferu, s pitanjima o prethodnim vezama, očekivanjima od partnera i motivaciji za sudjelovanje. Kandidati moraju navesti jesu li već sudjelovali u nekom reality formatu. Nakon selekcije prijava, odabrani pojedinci pozivaju se na castinge koji se održavaju u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji.

Ulazak u vilu znači potpunu izolaciju. Natjecatelji se opraštaju od svojih pametnih telefona i interneta, a dobivaju posebne uređaje isključivo za međusobnu komunikaciju. Cilj je stvoriti okruženje u kojem su međuljudski odnosi jedini fokus. Iako život pod kamerama nosi velik pritisak, produkcija snosi sve troškove puta, smještaja i hrane. Konačnu odluku o pobjedniku donosi publika koja glasovima bira najdraži par.

Usudiš li se zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.