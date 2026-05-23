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Love Island Adria

Što se stvarno skriva u vili 'Love Islanda'? Pravila koja kandidati ne smiju prekršiti

Vila Love Islanda ima i svoja pravila

RTL.hr
23.05.2026 16:00

Dok gledatelji diljem svijeta prate ljetne romanse, uzbudljive izazove i potragu za ljubavlju, život natjecatelja u vili reality showa "Love Island" odvija se prema pravilniku osmišljenom za stvaranje autentičnih veza. Iza fasade sunca, bazena i zavođenja krije se pomno osmišljen sustav koji natjecateljima omogućuje da se potpuno posvete jedni drugima.

Fokus na stvaranje veza

Jedno od najvažnijih pravila koje dočekuje natjecatelje, poznate kao "islanders", jest jedinstvena prilika za potpuno isključivanje iz vanjskog svijeta. Onog trenutka kada kroče u vilu, ostavljaju svoje osobne pametne telefone kako bi se mogli usredotočiti jedni na druge i na stvaranje novih odnosa. Umjesto toga, dobivaju posebne telefone s ograničenim funkcijama. Kako je otkrila Phoebe Siegel, natjecateljica američke verzije showa, ti uređaji služe isključivo za fotografiranje, međusobno dopisivanje koje produkcija može pratiti te primanje čuvenih poruka koje počinju s "I've got a text!".

Love Island Games
Love Island Games FOTO: Voyo

Ovaj potpuni digitalni detoks omogućuje im da žive u trenutku. U vili nema televizije, knjiga, časopisa, pa čak ni glazbe, osim u posebnim, unaprijed određenim prilikama poput zabava ili nastupa gostujućih glazbenika. Kako bi se dodatno oslobodili pritiska svakodnevice, natjecatelji nemaju pristup točnom vremenu. Bivši sudionici potvrdili su da su zasloni na njihovim telefonima pokazivali lažno vrijeme i datum. "Nisam znala dolazim li ili odlazim", našalila se Chloe Burrows iz sedme sezone britanskog izdanja, objašnjavajući kako su dan pokušavali procijeniti prema položaju sunca.

Strukturiran dan za maksimalno iskustvo

Iako se dani čine opuštenima uz bazen, svaki trenutak je pažljivo isplaniran kako bi se potaknule interakcije. Jutro započinje zajedničkim buđenjem koje određuje produkcija, nakon čega slijede jutarnji razgovori. Kako je otkrio natjecatelj Jay Younger, ti jutarnji razgovori omogućuju dečkima i curama da podijele dojmove od prethodne večeri.

Dok doručak pripremaju sami, ručak i večera su ketering, a tijekom ručka dečki i cure jedu odvojeno. Time se, kako je objasnio Lochan Nowacki, osigurava da svi ključni razgovori budu zabilježeni i podijeljeni s publikom. Konzumacija alkohola je umjerena i odgovorna. Obično je dopušteno jedno piće po večeri, vino ili pivo, a vrlo rijetko dva. Bivša natjecateljica Samie Elishi potvrdila je da je "nemoguće napiti se u showu", čime produkcija osigurava sigurno i ugodno okruženje za sve. Transparentnost je ključna. U vili se nalazi više od 70 kamera koje snimaju 24 sata dnevno, čak i u kupaonici, gdje kamera služi kao sigurnosna mjera.

Timski rad za savršen izgled

Pravila se odnose i na ono što natjecatelji smiju nositi. Prije ulaska u vilu, dopušteno im je spakirati samo dva kofera. Produkcijski tim pomaže natjecateljima u odabiru odjeće kako bi se stvorio vizualno skladan i prepoznatljiv stil showa, bez isticanja pojedinih brendova.

Producenti imaju ključnu ulogu u vođenju priče, osiguravajući dinamično i uzbudljivo iskustvo za gledatelje. Oni ne pišu dijaloge, već usmjeravaju natjecatelje kako bi se potaknuli važni razgovori i riješile eventualne napetosti. "Ohrabruju te da pričaš s određenim ljudima, pogotovo ako ste u svađi. Da to ne rade, ne bi bilo showa", izjavila je Samie Elishi.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

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