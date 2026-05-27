Tko su idealni kandidati za 'Love Island Adria'? Možda si to baš ti!

Iskustvo pred kamerama nije uvjet – traže se autentični ljudi koji su spremni otvoriti svoje srce i dati sve od sebe kako bi stvorili nezaboravne trenutke u vili.

Prijave za 'Love Island Adria' otvorene su za sve mlade ljude iz cijele regije koji su stariji od 18 godina i single. Iako je donja granica punoljetnost, idealni kandidati su otočani do 30 godina – mladi, energični i željni avanture, zabave i ljubavi.

Ako tražiš ljubav, uzbuđenje i iskustvo koje se pamti cijeli život, ovo je show za tebe!

Otočani međusobno komuniciraju na hrvatskom i srpskom jeziku, a slovenski jezik je također dobrodošao, pod uvjetom da bude razumljiv ostalim sudionicima u vili.

Ne čekaj – možda upravo ti postaneš novi stanovnik vile i pronađeš ljubav svog života!

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.