Maja Oštro Flis za RTL.hr o Euru i snimanju s rukometašima: 'Mislim da to njima bude zabavno. Stvarno su svi super'

Maja Oštro Flis donosit će zanimljive priče o hrvatskim rukometašima i navijačima iz Njemačke tijekom Europskog prvenstva, a bila je dio RTL-ove sportske novinarske ekipe i na drugim velikim natjecanjima. Uspješno "pliva" u raznim područjima pa je tako izvještavala o smrti kraljice Elizabete II. i krunidbi kralja Charlesa III. Maja uvijek donosi originalan, zanimljiv sadržaj, a o svom poslu i iskustvima progovorila je za RTL.hr.

Pridružuješ se ekipi RTL Sporta, a inače izvještavaš o raznim temama. Je li ti teže nego kolegama koji se bave samo sportom?

Zanimljivo pitanje. U principu, moj, ajmo reći, svakodnevni sektor u newsu je infotainment. Znači, to su neke minute za kraj, nešto opuštajuće, veselo, prpošno, dinamično, nešto što bi možda nakon crne kronike i teških, ozbiljnih tema trebalo tu doći da razveseli gledatelje. To nije toliko lagano koliko se čini i nije ni lako pripremati sve ove stvari za rukomet. Stvarno sam dugo godina u ovom projektu pa sam se nekako putem snašla i upoznala i sam stožer HRS-a i rukometaše. Stvarno su odlični, iznimno srdačni, susretljivi, simpatični, tako da to je to što ja radim, ovako nešto veselo, zanimljivo. Bit će toga još.

Znači, u svemu se dobro snalaziš?

Pa mislim da da. Mislim, svaki novinar bi se trebao svemu prilagoditi. Već sam 11 godina na RTL-u i stvarno nikad nisam ni radila neke ozbiljne teme, ali puno godina sam provela i u splitskom dopisništvu gdje bih išla svako ljeto, gdje je svaki dan nova tema. I teške i političke i crna kronika i požari i turistička sezona. Svašta nešto sam radila, ali u ovome se ja osobno najviše pronalazim.

Uživaju li rukometaši u snimanju zabavnih priloga?

Uvijek se pokušavamo prilagoditi njihovom rasporedu i sada kada smo bili u Poreču, snimili smo nekoliko priloga jer jednom kad krene prvenstvo nemaju oni vremena, zgusnut im je raspored. Nemaju sad oni toliko vremena za zabavu, snimanje tih priloga. Nešto smo sada snimili, koliko stignemo ćemo u Njemačkoj. Iskreno mislim da to njima bude zabavno, između treninga, samih utakmica, tog napornog tempa prvenstva. Mislim da im ovo dođe kao svojevrsna zabava i ovako nekakav opušteni, ispušni ventil. Super su, stvarno su svi super.

Voliš li sport i u privatno vrijeme i koji ti je najdraži?

Volim. Rukomet stvarno volim, nešto sam čak sitno igrala u osnovnoj školi. Volim tenis. Meni je tata rekreativno igrao tenis u Splitu tako da sam kao dijete bila na splitskim Baterijama gdje su iznikli svi naši poznati tenisači. Volim i nogomet, naravno kao i svaki prosječni Hrvat ili Hrvatica tako da pratim sve. Užasno sam strastveni navijač, čak mislim da jedne godine, mislim da je to bio Euro 2020. kada je reprezentacija osvojila srebrnu medalju, svojevrsno ona kiss cam što ide po publici je mene snimila u nekoj ludoj euforiji. Jednostavno, ti radiš to i sve je to normalno, ali u nekakvim tim situacijama ne možeš se kontrolirati. Ja sam baš onaj knjiški strastveni navijač. Teško je sakriti emocije.

