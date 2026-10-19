Mali polaznici Sportske akademije Sparta Split odsad vježbaju kvalitetnije uz pomoć tvrtke Meggle Hrvatska

Glavni cilj projekta 'Stvarajmo zajedno sportsku budućnost' u Sportskoj akademiji Sparta Split bio je omogućiti djeci vrtićkog i ranog školskog uzrasta, koja sudjeluju u univerzalnom sportskom programu Akademije, pristup kvalitetnoj i sigurnoj sportskoj opremi

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Sportska Akademija Sparta Split djeluje od 2014. godine, a cilj joj je promicanje, razvitak i unapređenje sporta, stjecanje zdravih navika i discipline, pozitivnog stava i načina razmišljanja, jačanje uma, duha i tijela, razvoj motoričkih i funkcionalnih osobina, sposobnosti i znanja, kao i stvaranje navika timskog rada i samopouzdanja kod djece i mladih. Glavni cilj projekta 'Stvarajmo zajedno sportsku budućnost' bio je omogućiti djeci vrtićkog i ranog školskog uzrasta, koja sudjeluju u univerzalnom sportskom programu Akademije, pristup kvalitetnoj i sigurnoj sportskoj opremi, kako bi se unaprijedila kvaliteta treninga i stvorili uvjeti za ravnopravno sudjelovanje sve djece u aktivnostima.

icon-expand icon-close icon-close Sportska Akademija Sparta Split FOTO: RTL

Dobili smo razne čunjeve, prepreke, markere. Za to bismo sredstva skupljali godinu dana da nisu pomogli udruga RTL pomaže djeci i tvrtka Meggle! Dobili smo šareni padobran s kojim možemo raditi preko sto raznih igara, hrpu opreme, sve što nam treba", s veseljem ističe Nikola Barbarić, predsjednik Sportske akademije Sparta Split. Najmlađi su oduševljeni. Obožavaju se igrati i isprobavati nove tehnike i zaista smo zahvalni na prilici da im omogućimo jedno šareno djetinjstvo, u kojem sami uspijevaju naučiti nove pokrete, igrati se i stvarati", poručuje i trenerica Josipa Žunić.

icon-expand Sportska Akademija Sparta Split FOTO: RTL