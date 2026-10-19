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Mali polaznici Sportske akademije Sparta Split odsad vježbaju kvalitetnije uz pomoć tvrtke Meggle Hrvatska

Glavni cilj projekta 'Stvarajmo zajedno sportsku budućnost' u Sportskoj akademiji Sparta Split bio je omogućiti djeci vrtićkog i ranog školskog uzrasta, koja sudjeluju u univerzalnom sportskom programu Akademije, pristup kvalitetnoj i sigurnoj sportskoj opremi

RTL.hr
19.10.2026 12:04

Sportska Akademija Sparta Split djeluje od 2014. godine, a cilj joj je promicanje, razvitak i unapređenje sporta, stjecanje zdravih navika i discipline, pozitivnog stava i načina razmišljanja, jačanje uma, duha i tijela, razvoj motoričkih i funkcionalnih osobina, sposobnosti i znanja, kao i stvaranje navika timskog rada i samopouzdanja kod djece i mladih.

Glavni cilj projekta 'Stvarajmo zajedno sportsku budućnost' bio je omogućiti djeci vrtićkog i ranog školskog uzrasta, koja sudjeluju u univerzalnom sportskom programu Akademije, pristup kvalitetnoj i sigurnoj sportskoj opremi, kako bi se unaprijedila kvaliteta treninga i stvorili uvjeti za ravnopravno sudjelovanje sve djece u aktivnostima.

Sportska Akademija Sparta Split
Sportska Akademija Sparta Split FOTO: RTL

Dobili smo razne čunjeve, prepreke, markere. Za to bismo sredstva skupljali godinu dana da nisu pomogli udruga RTL pomaže djeci i tvrtka Meggle! Dobili smo šareni padobran s kojim možemo raditi preko sto raznih igara, hrpu opreme, sve što nam treba", s veseljem ističe Nikola Barbarić, predsjednik Sportske akademije Sparta Split.

Najmlađi su oduševljeni. Obožavaju se igrati i isprobavati nove tehnike i zaista smo zahvalni na prilici da im omogućimo jedno šareno djetinjstvo, u kojem sami uspijevaju naučiti nove pokrete, igrati se i stvarati", poručuje i trenerica Josipa Žunić.

Sportska Akademija Sparta Split
Sportska Akademija Sparta Split FOTO: RTL

U realizaciji ovog projekta ključnu je ulogu imala tvrtka Meggle Hrvatska, korporativni partner udruge RTL pomaže djeci" od 2010. godine. Uključivanjem u rad Udruge, iz godine u godinu pokazuju da im društvena odgovornost znači i konkretna djela.

Ulaganje u zdravlje, razvoj i dobrobit djece predstavlja ulaganje u temelje kvalitetnijeg društva te bolju budućnost cijele zajednice. U Meggleu vjerujemo da su stvaranje poticajnog okruženja, koje djeci omogućuje aktivno odrastanje, razvoj njihovih potencijala i usvajanje zdravih životnih navika zajednička odgovornost svih nas. Upravo zato s posebnim zadovoljstvom podržavamo inicijative koje djeci pružaju više prilika za sport, igru i kretanje, prepoznajući njihov dugoročni značaj", ističe Marjan Vučak, predsjednik Uprave MEGGLE Hrvatska d.o.o.

sportska akademija sparta split Stvarajmo zajedno sportsku budućnost Nikola Barbarić Marjan Vučak
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