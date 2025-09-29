Novosti
Brak na prvu

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' pokazala kako je izgledala sa 17 godina: 'Skoro pa ista. Što vi kažete?'

Petra iz 'Braka na prvu' podijelila je fotku iz djetinjstva

RTL.hr
29.09.2025 14:00

Petra iz 'Braka na prvu' na Instagramu je pokazala kako je izgledala sa 17 godina. "Našla sam svoju sliku sa 17 godina. Skoro pa ista. Što vi kažete?", poručila je Petra u opisu fotke.

Petra, Brak na prvu
Petra, Brak na prvu FOTO: Instagram

Podsjetimo, Petra je nedavno na Instagramu podijelila fotografije u bikiniju te ispričala intimnu priču iz svog života. "Zvuči smiješno, ali trebalo mi je pola života da se usudim obući običan kupaći. Prošle godine i ove godine prvi put sam obukla 'normalne' kupaće, čak i manji dvodijelni", započela je Petra.

"A godinama prije toga skrivala sam se iza gaćica visokog struka, jednodijelnih kupaćih i još preko svega stavljala pareo... Bilo je to zato što sam nakupila kilograme. Ali još više zato što sam se uvijek voljela slikati i snimati, a u glavi mi je bilo: 'Što će drugi reći ako me vide u mini kupaćem?'. I onda se sjetim još dalje... period od 13. do 15. godine. Nisam se usudila ni skinuti u kupaći. Ljudi na plaži, a ja preko svega nosim majicu kratkih rukava. Takva sam se i kupala. Majica je naravno bila XXL. To su bila tužna vremena", dodala je Petra u objavi.

"Od 15. do 20. ipak sam nosila minijaturne kupaće, ali čim sam krenula na faks - opet skrivanje. Zato danas, ako nekome smeta moj kući, neka gleda u svoje more", zaključila je Petra.

Inače, Petra i Dario Crnković zajedno su sudjelovali u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', a nakon toga su ostali u dobrim odnosima. Oboje su nakon toga završili u ozbiljnim vezama, a Dario se nakon toga svega odlučio za sudjelovanje u 'Farmi' gdje je stigao do finala.

Propuštene epizode 'Brak na prvu' možete pogledati na platformi Voyo.

