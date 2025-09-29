Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' pokazala kako je izgledala sa 17 godina: 'Skoro pa ista. Što vi kažete?'

Petra iz 'Braka na prvu' na Instagramu je pokazala kako je izgledala sa 17 godina. "Našla sam svoju sliku sa 17 godina. Skoro pa ista. Što vi kažete?", poručila je Petra u opisu fotke.

Podsjetimo, Petra je nedavno na Instagramu podijelila fotografije u bikiniju te ispričala intimnu priču iz svog života. "Zvuči smiješno, ali trebalo mi je pola života da se usudim obući običan kupaći. Prošle godine i ove godine prvi put sam obukla 'normalne' kupaće, čak i manji dvodijelni", započela je Petra.

"A godinama prije toga skrivala sam se iza gaćica visokog struka, jednodijelnih kupaćih i još preko svega stavljala pareo... Bilo je to zato što sam nakupila kilograme. Ali još više zato što sam se uvijek voljela slikati i snimati, a u glavi mi je bilo: 'Što će drugi reći ako me vide u mini kupaćem?'. I onda se sjetim još dalje... period od 13. do 15. godine. Nisam se usudila ni skinuti u kupaći. Ljudi na plaži, a ja preko svega nosim majicu kratkih rukava. Takva sam se i kupala. Majica je naravno bila XXL. To su bila tužna vremena", dodala je Petra u objavi.