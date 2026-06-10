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Marko Vargek će iz SAD-a pratiti nogometno ludilo! Za RTL.hr poručuje: 'Ovo mi je treće prvenstvo i ja sam ostario'

Dok odbrojava dane do početka Svjetskog prvenstva u nogometu, RTL-ov sportski novinar Marko Vargek otputovao je u Sjedinjene Američke Države, odakle će gledateljima i čitateljima donositi najvažnije priče, atmosferu i reakcije s najveće nogometne pozornice

RTL.hr
10.06.2026 15:00

Marko Vargek je u razgovoru za RTL.hr otkrio što ga najviše veseli u novoj avanturi, kakvu atmosferu očekuje preko Atlantika, tko su njegovi favoriti za naslov te koliko daleko vjeruje da Hrvatska može dogurati na prvenstvu.

Marko, trenutno si u SAD-u – što te najviše uzbuđuje u toj avanturi?

Najviše me uzbuđuje što je to kao prvo – najveći event na svijetu. Nema većeg. Ovo je moje treće Svjetsko prvenstvo i ja sam ostario hahaha. To je jedna velika avantura koja ostaje za cijeli život u kojoj scenarij nije napisan. Ne znamo koliko ćemo se dugo zadržati, u kojim gradovima i državama ćemo završiti. Velik, dalek put – pun izazova, veselim se.

Marko Vargek
Marko Vargek FOTO: Instagram

Što očekuješ od američkog nogometnog okruženja u usporedbi s onim u Hrvatskoj?

Možda sterilniju atmosferu nego npr. u Europi, nepredvidljive vremenske uvjete, bombastične stadione i emotivnu zajednicu Hrvata iz SAD -a i Kanade.

Koji su tvoji favoriti za naslov?

Španjolska i Nizozemska.

Marko Vargek, Savršeni Podcast
Marko Vargek, Savršeni Podcast FOTO: RTL

Koja je tvoja prognoza: koliko daleko Hrvatska može ići na ovom prvenstvu?

Vjerujem u prolazak skupine, a onda vjerujem u dizanje iz utakmice u utakmicu. Hrvatsku ne treba nikada otpisivati.

Koja pjesma ili navijačka navika ti odmah diže adrenalin kada SP počne?

Volim Nogomet od Pipsa, a dobra mi je i nova pjesma Klape Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj" - Tamo gdje je srcu dom.

Arija Rizvić i Marko Vargek
Arija Rizvić i Marko Vargek FOTO: Instagram

Prati li i Arija hrvatsku nogometnu reprezentaciju?

Prati naravno, velika je navijačica i sve je zanima. Analize, potezi, unutra je. Pogotovo jer je napravila temeljitu pripremu kada je režirala predstavu 'Luka Modrić – Moja igra'.

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