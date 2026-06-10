Marko Vargek će iz SAD-a pratiti nogometno ludilo! Za RTL.hr poručuje: 'Ovo mi je treće prvenstvo i ja sam ostario'

Marko Vargek je u razgovoru za RTL.hr otkrio što ga najviše veseli u novoj avanturi, kakvu atmosferu očekuje preko Atlantika, tko su njegovi favoriti za naslov te koliko daleko vjeruje da Hrvatska može dogurati na prvenstvu.
Marko, trenutno si u SAD-u – što te najviše uzbuđuje u toj avanturi?
Najviše me uzbuđuje što je to kao prvo – najveći event na svijetu. Nema većeg. Ovo je moje treće Svjetsko prvenstvo i ja sam ostario hahaha. To je jedna velika avantura koja ostaje za cijeli život u kojoj scenarij nije napisan. Ne znamo koliko ćemo se dugo zadržati, u kojim gradovima i državama ćemo završiti. Velik, dalek put – pun izazova, veselim se.
Što očekuješ od američkog nogometnog okruženja u usporedbi s onim u Hrvatskoj?
Možda sterilniju atmosferu nego npr. u Europi, nepredvidljive vremenske uvjete, bombastične stadione i emotivnu zajednicu Hrvata iz SAD -a i Kanade.
Koji su tvoji favoriti za naslov?
Španjolska i Nizozemska.
Koja je tvoja prognoza: koliko daleko Hrvatska može ići na ovom prvenstvu?
Vjerujem u prolazak skupine, a onda vjerujem u dizanje iz utakmice u utakmicu. Hrvatsku ne treba nikada otpisivati.
Koja pjesma ili navijačka navika ti odmah diže adrenalin kada SP počne?
Volim Nogomet od Pipsa, a dobra mi je i nova pjesma Klape Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj" - Tamo gdje je srcu dom.
Prati li i Arija hrvatsku nogometnu reprezentaciju?
Prati naravno, velika je navijačica i sve je zanima. Analize, potezi, unutra je. Pogotovo jer je napravila temeljitu pripremu kada je režirala predstavu 'Luka Modrić – Moja igra'.