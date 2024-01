Marko Vargek o Euru i emisiji 'Vrijeme je za rukomet': 'Pripremili smo brojna iznenađenja, atmosfera u studiju će biti odlična'

Marko Vargek nedavno je postao urednik RTL Sporta, a urednik je i kultne emisije 'Vrijeme je za rukomet' u kojoj će s proslavljenim rukometašima Goranom Špremom i Jakovom Gojunom analizirati utakmice tijekom Europskog prvenstva u Njemačkoj i bodriti našu reprezentaciju. Emisija s prikazivanjem kreće u petak, 12. siječnja u 19.45 sati, kada hrvatska reprezentacija igra s reprezentacijom Španjolske.

Vargek je otkrio za RTL.hr koliko mu je posao izazovniji otkad spaja dvije uloge.

"Naravno da će biti stresnije jer je posao puta dva. Dakle, trebalo je svu logistiku postaviti, sudjelovati u postavljanju te logistike, misliti istovremeno o sadržaju, misliti o emisiji RTL Sport tako da je to to, ali na to sam se pripremio. To je jednostavno jedna velika odgovornost na koju sam bio spreman i ponosan sam što uopće mogu tako iznijeti jedan projekt, projekt kojem se jako veselim. Rukomet na RTL-u je perjanica, to je perjanica ove televizije. Tako mu i pristupamo. Ove godine više od 50 utakmica u prijenosu, 20 na glavnom kanalu, 36 na našoj digitalnoj platformi Voyo što je dokaz kako zapravo pristupamo cijelom projektu. Pripremili smo brojna iznenađenja, atmosfera u studiju će biti dobra, obiteljska. Vjerujem da će gledatelji to prepoznati, da će im se to svidjeti. To je to. Krećemo. Ne mogu otkriti sve. Pozvao bih gledatelje da budu već u petak u 19:45 uz nas. Hrvatska - Španjolska, rukometni klasik već na početku. Tko ne gleda, nije normalan", rekao je urednik RTL Sporta.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod rukometaša na novu medalju gledajte uživo od danas, 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi Voyo.

