Mentalno zdravlje mladih u fokusu RTL Kockice: S emitiranjem krenula nova sezona serijala 'Meni možeš reći sve'

Emocije, anksioznost, odgoj, škola, strahovi, tijelo, izazovi odrastanja i roditeljstva teme su koje se tiču svih nas i različito nas pogađaju u različitom stadiju života, no o njima treba govoriti od malih nogu.

Serijal je posvećen potrebama modernih obitelji nudeći praktične pristupe. U novoj sezoni mentalnim procesima pristupa se još slojevitije, a neke od tema koje se ističu su samostalan boravak djece kod kuće, značenje razočaranja, međuovisan odnos roditelja i djeteta, važnost uvažavanja i generalno postizanje stabilnosti u obitelji.

Uz to, neizostavan segment emisije i u novoj sezoni ponovno će biti razgovori s onim najmlađima, koji iskreno, na sebi svojstven način, pričaju o svim temama, čak i onim škakljivima, koje ponekad teško dijele s okolinom.

"Vrijeme je da kao društvo prestanemo samo 'gasiti požare' tamo gdje do njih uopće nije trebalo doći. Toliko puno poteškoća možemo izbjeći promjenom pristupa roditelja, ali i sustava u cjelini. Djeca nisu samo usputni promatrači, njihovo mišljenje je važno. Na nama odraslima je odgovornost da ima damo podršku, čak i kada to znači mijenjanje sebe i svojih poglede na svijet", ističe Tatjana Horvatić, "Poruka koja se provlači kroz sve naše epizode je važnost uvažavanja. Uz to, voljela bih da ova emisija potakne i djecu i roditelje na razbijanje tabua i osvještavanje problema. Teme su šarolike i sigurna sam da će svaki pojedinac pronaći nešto za sebe".