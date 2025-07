Mijo Matić za RTL.hr o rođenju sina Lea: 'Ništa te ne može pripremiti na taj trenutak'

Rađaona se oslobodila tek oko 14 sati, a ja sam u bolnici bio već od 11 sati i budan od ponoći prethodnog dana, kada su započeli s poticanjem trudova. Ariana je bila inducirana, iscrpljena, ali nevjerojatno hrabra. Kada su me konačno pustili k njoj, znao sam koliko joj znači da sam uz nju. Biti tamo, držati joj ruku, štititi je od straha, dijeliti svaki trenutak to je iskustvo koje ne mogu opisati riječima. Trudovi su trajali do kasno u noć, prošlo je 23h kad je krenuo izgon prirodan, snažan, gotovo nadrealan. Kao da je rođena za to. Snaga koju žene posjeduju... nadilazi sve što sam ikad vidio u svom (dosad) kratkom, ali bogatom životu.