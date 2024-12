Mirza Džomba o svojoj komentatorskoj ulozi na RTL-u: 'Bit će uzbudljivo'

Hrvatska je jedna od zemalja domaćina Svjetskog prvenstva u rukometu 2025., a RTL, kao rukometna televizija, prenosi više od 60 utakmica prvenstva. RTL priprema televizijski spektakl koji će komentirati zlatne sportske legende - Mirza Džomba, Igor Vori i Vlado Šola.

Legendarno desno krilo hrvatske rukometne reprezentacije Mirza Džomba za RTL.hr je otkrio što očekuje od Svjetskog rukometnog prvenstva i osvrnuo se na svoje komentatorske kolege Igora Vorija i Vladu Šolu.

Što očekujete od Svjetskog rukometnog prvenstva?

Teško pitanje. Očekujem da nam bude uzbudljivo, da bude lijepa atmosfera u dvorani, da dobro ljudima prenesemo svoje viđenje kako to sve ide i naravno, najbitnije od svega, očekujem dobar rezultat, a to je, ne znam... To se još uvijek ne zna, u tom rukometu se uvijek sve vrti oko tog polufinala. To je, ajmo reći, nekakav konačan cilj, da se uđe u nekakvu borbu za medalje, a sigurno da je to jako težak i trnovit put pa ćemo vidjeti što će se događati.