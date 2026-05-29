Mjesto znanja i druženja: Zahvaljujući tvrtki Span, COO Ivan Štark dobio je novu opremu za knjižnicu po mjeri korisnika!

U Osijeku, već više od šezdeset godina, uspješno djeluje Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, koji školuje gotovo dvjesto učenika s intelektualnim i razvojnim teškoćama iz cijele Slavonije. Mnogima od njih, to je drugi dom te mjesto sreće, sigurnosti i napretka

Međutim, jedan prostor u osječkom Centru dugo nije služio svrsi u onoj mjeri u kojoj bi trebao. Knjižnica, srce škole i riznica znanja, bila je zastarjela, s dotrajalim namještajem i neprilagođena djeci s teškoćama kojoj je namijenjena. No to se nedavno promijenilo, zahvaljujući dugogodišnjem partneru udruge RTL pomaže djeci", tvrtki Span! U Osijek je već stigla nova oprema, koja je modernizirala prostor knjižnice te omogućila boravak većeg broja učenika na događanjima u knjižnici, a svi korisnici dobili su priliku za kvalitetnije obrazovne sadržaje. Svi ovi benefiti znatno će doprinijeti ukupnim obrazovnim rezultatima učenika, kako u aktivnostima u knjižnici, tako i u općem školskom uspjehu.

Već je uvelike poznato kako tvrtka Span ima snažno razvijen segment društvene odgovornosti pa se tako suradnja s našom udrugom uspješno nastavlja realizacijom još jednog projekta. Kad je riječ o djelovanju u zajednici, pomaganje djeci i mladima te zalaganje da im djetinjstvo bude što kvalitetnije jedan je od njihovih glavnih fokusa. U Spanu volimo vraćati zajednici onako kako mi to najbolje znamo, preko tehnologije i znanjem. I ove godine nastavljamo suradnju s udrugom 'RTL pomaže djeci' jer želimo da naša podrška bude konkretna i mjerljiva te da možemo djeci i mladima i dalje pružati bolje uvjete za svakodnevni život i učenje", ističe Sonja Tadić, voditeljica tima za ESG i zaštitu okoliša u Spanu.

