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Mlađa sestra Nine Badrić objavila prvi singl i otkrila svoje planove za osvajanje hrvatske publike

Zanimljive reportaže i intervjue ne propustite u subotu nakon RTL-a Danas

RTL.hr
06.11.2026 15:02

Vrijedna ekipa RTL Scene i ove subote donosi zanimljive reportaže i intervjue! Ne propustite RTL Scenu u subotu nakon RTL-a Danas.

Hrvatska se oprostila od Miše Kovača, glazbene legende čiji je odlazak ujedinio cijelu zemlju. Od spontanih okupljanja po gradovima, do velikog ispraćaja na Poljudu, emocije nije skrivala ni njegova publika, ni oni koji su ga poznavali desetljećima. Po čemu je Mišo bio puno više od pjevača i kako je od običnog momka iz Dalmacije postao fenomen koji generacije nisu prestajale obožavati? Saznajte u prilogu RTL Sceni.

Hrvatski eter ovih je dana zaintrigirala pjesma Hrvatskih ruža 'Nestali'. Stihovi govore o onima čije obitelji nisu pronašle svoj mir, jer još uvijek ne znaju gdje se nalaze posmrtni ostatci njihovih najdražih. Osnivač grupe i poznati hitmejker Nenad Ninčević govori o nastanku pjesme, ali i novim planovima Hrvatskih ruža, glazbenim suradnjama i svojoj bogatoj karijeri koja je iznjedrila neke od najvećih hrvatskih hitova.

Tea Mihanović, Scena
Tea Mihanović, Scena FOTO: Marko Pepđonović | @masja_pep

Mlađa sestra Nine Badrić, Sunčica, nedavno je na nagovor 20-godišnjeg sina skupila hrabrost i sa širom publikom podijelila svoj prvi singl koji je itekako privukao pažnju javnosti u Italiji, u kojoj živi, ali i u regiji. U razgovoru za RTL Scenu rekla je da na tome ne misli stati, povjerila planove te otkrila kako zvuči i pjesma s kojom namjerava osvojiti hrvatsku publiku.

Iako sebe opisuje kao nestrpljivog i živčanog, lako, ne, no i bez komentara, se prepušta u ruke svoje supruge koja je od njega napravila, šali se, vlastiti projekt. Iako je umalo završio kao copywriter, Baby Lasagna danas se sprema za europsku turneju, proslavio je drugu godišnjicu braka i živi svoje snove. No zašto unatoč idili stalno ima osjećaj da će se dogoditi nešto loše, povjerio je našoj ekipi

Iako je ružičasta kosa otišla u prošlost, njezina vrckava, gotovo opipljivo ružičasta energija definitivno nije! Nakon životne utrke u kojoj je morala ponovno učiti hodati, Stela Rade danas vozi punim gasom. Kakav muškarac može osvojiti njezino srce, zbog čega najviše zavidi sestri influencerici te bi li prije znala popraviti automobil ili harmoniku, otkrila je za RTL Scenu.

RTL Scenu ne propustite u subotu nakon RTL-a Danas!

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