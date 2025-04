Mojmira Pastorčić o hejt komentarima, poslu i privatnosti: 'To je jako neobičan osjećaj'

"Donosi ogromnu izloženost, malo privatnosti. Vijest je kad odlazim na godišnji ili se s njega vratim. To je jako neobičan osjećaj. Biti ženska sa stavom otvara vrata mrzilačkim komentarima, nadimcima Zlojmira i Gnojmira, otvoreno uvredljivim naslovima. Među tisuću pohvala, dovoljan je jedan zlobni komentar na Facebooku da bi naslov na nekom portalu bio gledatelji otkrili što ih najviše živcira kod Mojmire". Ali ni uvrede ni pokušaji omalovažavanja ni diskreditiranja ne mogu umanjiti važnost posla koji radimo, niti rezultate koje postižemo. U zadnjih 10 godina emisija, Šprajc i ja dobili smo nevjerojatnih 13 nagrada, Ruža i Studija. Eto, to publika misli o nama", rekla je.

Otkrila je i kako je ovaj tempo vrlo zahtjevan jer iziskuje koncentraciju od jutra do mraka te kako ona mora biti najveća u večernjim satima kada je i emisija na programu RTL-a.

A bi li ovu profesiju odabrala ponovno?

"Televizija me odvela jako zanimljivim putevima, od ureda predsjednika do romskog naselja, od školske kantine do migrantskog kampa. Letjela sam helikopterom iznad Plitvica i na Tajlandu radila priče o ladyboyevima. Upoznala sam jako puno zanimljivih i važnih i svakakvih ljudi, i Korada Korlevića i Rippera, i Miću Dušanovića i Konstraktu. Tako da, opet bih izabrala televiziju", rekla je.

