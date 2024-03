Najbolje recepte za ovaj Uskrs ima Špiček: Ispecite preukusnu šunku u tijestu

Uskršnji specijal 'Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR ' ovog tjedna pratimo na programu RTL-a u 16.20 sati, a prvi recept koji je chef s nama podijelio je onaj za pečenu šunkicu u kruhu. Gošća mu je bila poznata glumica i redateljica Arija Rizvić , zvijezda RTL-ove hit serije 'San snova' .

Tomislav Špiček i Arija Rizvić, Domaće i tradicionalno by SPAR

"Moji uvijek prave šunku u kruhu kad za Uskrs odem doma u Rijeku. Ipak, ja nikad ne kuham, samo jedem i nakon toga počistim sve. Znaš da me i na setu kolege stalno zafrkavaju da sam najveći ždero među ekipom? Bi li ti to ikada rekao kad me pogledaš?", otkrila je Arija Tomislavu dok je skidala mrežicu s ukusne šunke iz SPAR-a.

Chef je za to vrijeme pripremao krušno tijesto od brašna, soli, šećera, kvasca i mlake vode te napomenuo kako kuhana šunka mora biti prethodno ohlađena da ne bi razvukla tijesto.

Arija je podijelila kako je prošli Uskrs provela s dečkom, RTL-ovim sportskim novinarom i urednikom Markom Vargekom, u Zagrebu. Tomislav je pak Ariji, ali i gledateljima otkrio brojne trikove za pripremu slasnih recepta s namirnicama iz SPAR-a za savršeni uskršnji ručak.