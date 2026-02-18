Najdramatičnija sezona 'Braka na prvu' dosad: Afera među kandidatima uzdrmala je show

Popularni reality show 'Brak na prvu UK ' vratio se s osmom sezonom koja obećava više drame, suza i ljubavnih preokreta nego ikad prije. S čak trideset i šest epizoda, ovo je najduža sezona u povijesti britanske franšize, a gledatelje vodi na emocionalni vrtuljak dok prate sudbine potpunih stranaca koji su svoj ljubavni život prepustili u ruke stručnjaka i prvi put se susreli pred oltarom.

Osma sezona ostat će upamćena po kandidatima koji su donijeli jedinstvene i važne životne priče. U povijest showa upisala se Ella Morgan , prva transrodna mladenka, koja je svojom hrabrošću i otvorenošću osvojila simpatije publike. Njezina potraga za ljubavlju i prihvaćanjem postala je jedna od središnjih tema sezone. Uz nju se istaknula i Jay Howard , mladenka rođena bez dijela lijeve ruke, koja je iskreno progovorila o nesigurnostima s kojima se suočavala u vezama. Njihove priče, kao i sudbine ostalih šesnaest kandidata, gledateljima nude uvid u izazove modernih veza.

Show nastavlja koristiti uspješan australski format koji dinamiku podiže na višu razinu. Nakon raskošnih vjenčanja i medenih mjeseci, parovi se useljavaju u zajednički stambeni kompleks, gdje njihov suživot postaje javan. Odnosi se stavljaju pod mikroskop na tjednim večerama, gdje tenzije među parovima često eskaliraju, te na ceremonijama zavjeta. Tamo, pod budnim okom stručnjaka, parovi odlučuju hoće li nastaviti eksperimen ili odustati. Tim eksperata i ove sezone čine Mel Schilling, Paul C. Brunson i Charlene Douglas, čiji je zadatak voditi kandidate kroz turbulentno putovanje.

Sezona nije razočarala ni po pitanju skandala. Zabilježen je prvi slučaj izbacivanja kandidata zbog fizičkog sukoba, a najveću je prašinu podigao ljubavni trokut koji je nastao kada su se dvoje natjecatelja, vjenčanih za druge partnere, upustili u aferu unutar sociološkog eksperimenta.

Za sve ljubitelje reality formata, osma sezona Braka na prvu UK" nudi sve što se može poželjeti: autentične emocije, neočekivane zaplete i dramu koja će vas držati prikovanima uz ekran do samog kraja.

Osmu sezonu 'Brak na prvu UK' ne propustite na platformi Voyo.