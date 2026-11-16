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Najdraže Disneyeve animacije ponovno na RTL Kockici

Voljene animirane serije vraćaju se na RTL Kockicu, od ponedjeljka, 23. studenoga

RTL.hr
16.11.2026 16:05


Voljene animirane serije vraćaju se na RTL Kockicu, od ponedjeljka, 23. studenoga! Disneyeva kolekcija animiranih filmova najmaštovitija je u svijetu, a svijet animacije je nezamisliv bez Disneyeve tvornice snova, smijeha, fantazije i zabave. 'Mickey Mouse Clubhouse', 'Jan i pirati iz Nigdjezemske' i 'Doktorica Pliško' svakoga dana u prijepodnevnom i poslijepodnevnom terminu vraćaju čaroliju na RTL Kockicu!

Mickey Mouse Clubhouse
Mickey Mouse Clubhouse FOTO: RTL

Mickey Mouse i njegovi prijatelji Šiljo, Paško, Vlatka, Minnie, Pluto i Sjajko vode najmlađe kroz vesele pustolovine u kojima zajedno rješavaju probleme i svladavaju prepreke. Kroz pitanja, brojalice i učenje geometrijskih oblika te poruke o važnosti prijateljstva i pomaganja drugima ova edukativna serija 'Mickey Mouse Clubhouse' djeci donosi i prve lekcije. Meeska, mooska, Mickey Mouse!

Jan i pirati
Jan i pirati FOTO: RTL

Troje mladih gusara i njihova papiga Scully kreću u potragu za blagom diljem Nigdjezemske, zemlje nadahnute pričom o vječnom dječaku Petru Panu. No zlato traže i njihovi neprijatelji. Kapetan Kuka uvijek nekako otkrije što Jan i njegova vesela družina smjeraju pa ih pokušava preduhitriti, ali mali se gusari ne predaju u 'Jan i pirati iz Nigdjezemske'.

Kaže se da jabuka ne pada daleko od stabla. Tako i glavna junakinja serije "Doktorica Pliško" želi postati liječnica, baš kao njezina mama. Dok ne odraste, mala doktorica uči tajne liječničkog poziva liječeći svoje igračke: postavlja im dijagnoze i određuje pravu terapiju. Usput djeci daje mudre savjete o tome kako ostati zdrav, pa je ova serija prava mala govorna enciklopedija.

Doktorica Pliško
Doktorica Pliško FOTO: RTL

Omiljeni klasici, maštoviti glazbeni brojevi i vrijedne životne lekcije za najmlađe više su nego dovoljan razlog da prijepodnevni i poslijepodnevni program provedu uz RTL Kockicu!

rtl kockica
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