Najljepše vijesti! RTL-ova sportska novinarka Ines Goda Forjan rodila dječaka, otkrili i posebno ime

RTL-ova sportska novinarka i voditeljica Ines Goda Forjan podijelila je najljepše vijesti sa svojim pratiteljima. Ona i suprug, sportski novinar Ivan Forjan, postali su roditelji dječaka kojem su dali ime Noa, a emotivnom objavom na društvenim mrežama otkrila je i prve detalje o dolasku njihova sina na svijet

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Prepoznatljivo lice RTL-ovog informativnog programa, reporterka Ines Goda Forjan, ima najljepši mogući razlog za slavlje. Ines i njezin suprug Ivan Forjan postali su roditelji dječaka, a sretnu vijest podijelili su na društvenim mrežama uz dirljivu objavu koja je odmah raznježila njihove kolege i pratitelje.

Najljepši poklon za 35. rođendan

Maleni je dječak odlučio iznenaditi ponosnu majku na najbolji mogući način - na svijet je stigao točno na njezin 35. rođendan! U zajedničkoj objavi na Instagramu, uz taktove bezvremenskog hita Olivera Dragojevića "Ključ života", Ines je citirala emotivne stihove: "Svu ljubav svoju tebi sam dao dok srce diše. A ti me učiš da ljubav znači još mnogo više."

icon-expand Ines Goda Forjan FOTO: RTL