Najljepše vijesti! RTL-ova sportska novinarka Ines Goda Forjan rodila dječaka, otkrili i posebno ime

Prepoznatljivo lice RTL-ovog informativnog programa, reporterka Ines Goda Forjan, ima najljepši mogući razlog za slavlje. Ines i njezin suprug Ivan Forjan postali su roditelji dječaka, a sretnu vijest podijelili su na društvenim mrežama uz dirljivu objavu koja je odmah raznježila njihove kolege i pratitelje.
Najljepši poklon za 35. rođendan
Maleni je dječak odlučio iznenaditi ponosnu majku na najbolji mogući način - na svijet je stigao točno na njezin 35. rođendan! U zajedničkoj objavi na Instagramu, uz taktove bezvremenskog hita Olivera Dragojevića "Ključ života", Ines je citirala emotivne stihove: "Svu ljubav svoju tebi sam dao dok srce diše. A ti me učiš da ljubav znači još mnogo više."
Poznata sportska reporterka u opisu se duhovito osvrnula i na trenutačno nogometno ludilo.
"Nije čekao finale Svjetskog nogometnog prvenstva nego je došao baš na mamin 35. rođendan. I odmah postao cijeli naš svijet. Sretni i blagoslovljeni više nego što riječi mogu opisati", napisala je Ines.