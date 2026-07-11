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Najljepše vijesti! RTL-ova sportska novinarka Ines Goda Forjan rodila dječaka, otkrili i posebno ime

RTL-ova sportska novinarka i voditeljica Ines Goda Forjan podijelila je najljepše vijesti sa svojim pratiteljima. Ona i suprug, sportski novinar Ivan Forjan, postali su roditelji dječaka kojem su dali ime Noa, a emotivnom objavom na društvenim mrežama otkrila je i prve detalje o dolasku njihova sina na svijet

RTL.hr
11.07.2026 22:50

Prepoznatljivo lice RTL-ovog informativnog programa, reporterka Ines Goda Forjan, ima najljepši mogući razlog za slavlje. Ines i njezin suprug Ivan Forjan postali su roditelji dječaka, a sretnu vijest podijelili su na društvenim mrežama uz dirljivu objavu koja je odmah raznježila njihove kolege i pratitelje.

Najljepši poklon za 35. rođendan

Maleni je dječak odlučio iznenaditi ponosnu majku na najbolji mogući način - na svijet je stigao točno na njezin 35. rođendan! U zajedničkoj objavi na Instagramu, uz taktove bezvremenskog hita Olivera Dragojevića "Ključ života", Ines je citirala emotivne stihove: "Svu ljubav svoju tebi sam dao dok srce diše. A ti me učiš da ljubav znači još mnogo više."

Ines Goda Forjan
Ines Goda Forjan FOTO: RTL

Poznata sportska reporterka u opisu se duhovito osvrnula i na trenutačno nogometno ludilo.

"Nije čekao finale Svjetskog nogometnog prvenstva nego je došao baš na mamin 35. rođendan. I odmah postao cijeli naš svijet. Sretni i blagoslovljeni više nego što riječi mogu opisati", napisala je Ines.

ines goda forjan rtl
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