Najuspješniji svjetski dating show stiže u regiju: Love Island Adria traži najhrabrije singl kandidate iz Hrvatske

Love Island Adria, regionalna verzija globalno popularnog formata Love Island, uskoro će uzdrmati Hrvatsku, s natjecateljima iz čitave regije u glavnoj ulozi

RTL.hr
02.04.2026 18:00

Prijave su službeno otvorene, a nova generacija samaca imat će priliku ući u luksuznu vilu na egzotičnom otoku, pronaći ljubav i natjecati se za glavnu nagradu od 50.000 eura.

Po prvi put gledatelji će pratiti "naše ljude" u Love Island vili - tko ih privlači, kako se snalaze u novim situacijama, odnosima te neočekivanim obratima, na način koji se čini bliskim, prepoznatljivim i stvarnim. Od prvih razgovora i trenutne kemije do svima poznatih ljubavnih komplikacija, Love Island Adria otkriva kako se nova generacija danas povezuje i ulazi u veze. 

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: RTL

Voyo gledateljima donosi Love Island Adria, dating show koji se temelji na velikom svjetskom hitu, prvi put emitiranom 2015. na britanskom ITV-u. Od tada je Love Island izrastao u jedan od najkomentiranijih showova na svijetu - poznat ne samo po obratima, već i po parovima koje je spojio i koji su nastavili svoje veze nakon izlaska iz vile. 

Love Island Adria donosi sve prepoznatljive elemente koje publika voli - atraktivne natjecatelje, neočekivane preokrete, ponovno spajanje parova i eliminacije koje ovise i o odnosima u vili, kao i o glasovima publike. Kako bi ostali u showu, natjecatelji moraju funkcionirati u paru - jer u Love Islandu biti singl znači riskirati eliminaciju i odlazak kući. 

Prijave za sudjelovanje u showu sada su otvorene na poveznici loveisland.hr. Svi koji su spremni za nezaboravan provod, nova poznanstva, a možda i ljubav, mogu se prijaviti putem službene stranice loveisland.hr.

Usudiš li se zaljubiti?

Moglo bi te zanimati

Monika iz 'Gospodina Savršenog' oduševila izdanjem s Krete: 'Srce će mi eksplodirati'

FOTOGALERIJA Gusarski party podigao je temperaturu. Tko ima najbolji outfit?

Bagerist Stipe Brković stiže u 'Igru chefova' - kuhat će bez straha, ali i bez recepta!

Trojac 'Igre chefova' kod Mojmire u RTL Direktu otkrio: 'Pritisak je ogroman, a jedno jelo nikad ne naručujemo'

Chef Tibor iz 'Igre chefova' o kandidatima novog RTL-ova showa: 'Baš su svi posebni'

Ekipa koja je začinila show 'Igra chefova': 'Marijana je naša chefica kuhinje'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?