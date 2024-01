Neobična tradicija i veliko prijateljstvo Filipa Brkića i Nikše Kaleba: 'Prehodamo i do 20 kilometara dnevno uoči utakmice'

Brkić i Kaleb složni su u najboljim željama za hrvatsku reprezentaciju. "Rekao bih da prva utakmica uvelike može odrediti smjer kojim ćemo ići na Europskom prvenstvu. Sistem je takav da prenosiš bodove dalje i bitno ih je prenijeti što više. Maksimalan broj, što znači da moramo dobiti Španjolsku. Nameće se da je Hrvatska, uz Španjolsku, favorit skupine, tu su i Austrija i Rumunjska. Kad bismo prvu utakmicu dobili, mislim da bismo se otvorili, igrali vlastiti rukomet, no korak po korak", jasan je Filip.

"Svi bismo voljeli da se naša reprezentacija nađe u krugu onih koje se bore za medalju, no svake godine nam je to sve teže i nedostižnije, moramo hvatati korak s najboljima, a tu prije svega mislim na Skandinavce - Danci, Šveđani, Norvežani, koji su standardno uz Francuze krug favorita, i Nijemci kao domaćini. Bit će zahtjevno ući u krug reprezentacija koje se bore za medalju, no uvijek vjerujemo da imamo ono nešto s čime ćemo se progurati. Osim novog izbornika i kvalitete računam i na naše brojne navijače", dodaje Brkićev sukomentator Nikša Kaleb.

RTL će hrvatsku reprezentaciju pratiti na Europskom rukometnom prvenstvu koje se održava od 10. do 28. siječnja u Njemačkoj. Najbolji rukometaši Europe odigrat će više od 50 utakmica, a sve njih gledatelji će moći pratiti na glavnom kanalu RTL-a te na streaming platformi VOYO. Glavni kanal RTL-a gledateljima donosi više od 20 atraktivnih utakmica, a emisija 'Vrijeme je za rukomet' s prikazivanjem kreće u petak, 12. siječnja, kada hrvatska reprezentacija igra s reprezentacijom Španjolske. Hrvatska reprezentacija je, naime, u skupini B - sa Španjolskom, Austrijom i Rumunjskom. Rukometaši će tri utakmice prvog kruga igrati u Mannheimu.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod rukometaša na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.

