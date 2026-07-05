Neprepoznatljiv je! Ervin iz 'Big Brothera' danas ima 176 kilograma i ne planira stati: Pogledajte kako uživa u Grčkoj s prelijepom zaručnicom

Ervin Mujaković se, naime, potpuno posvetio ekstremnom strongman režimu treniranja i masivnoj prehrani, a cilj koji si je zadao je, u najmanju ruku, monumentalan.
'24 kg do 200... Impresivno!'
Ervin je na svojim društvenim mrežama ponovno šokirao i oduševio pratitelje fotografijom s bazena, na kojoj u prvom planu stoji njegova nevjerojatna masa. Tom je prigodom otkrio i točnu brojku na vagi, ali i svoj konačni cilj od kojeg ne odustaje.
"24 kg do 200 impresivno...", poručio je Ervin kratko i jasno u opisu fotografije kraj bazena, potvrdivši da trenutačno teži nevjerojatnih 176 kilograma mišićne mase!
Da bi održao ovakvu građu i nastavio grabiti prema magičnoj granici od 200 kilograma, Ervin prolazi kroz brutalne treninge snage i rigorozan, visokokalorični plan prehrane koji zahtijeva enormne količine hrane na dan.
Romantični bijeg u Grčku s boljom polovicom
Ipak, u Ervinovom životu nije sve samo u teškim utezima i hrani. Nakon što je nedavno romantičnom prošnjom u Sloveniji okrunio dugogodišnju ljubav s bivšom slovenskom misicom, novopečeni zaručnici odlučili su se za zasluženi odmor.
Par trenutačno puni baterije na egzotičnim plažama Grčke, a Ervin se na društvenim mrežama pohvalio nizom fotografija na kojima uživaju u suncu, tirkiznom moru i luksuznim resortima. Dok njegova prelijepa zaručnica blista, Ervin pokraj nje izgleda kao pravi tjelohranitelj, a komplimenti u komentarima ispod objava samo se nižu.
Sudeći prema viđenom, Grčka im savršeno godi, a hoće li se upravo tamo ili po povratku Ervin dodatno približiti svom cilju od 200 kilograma, pratit ćemo s velikim zanimanjem!