Neprepoznatljiv je! Ervin iz 'Big Brothera' danas ima 176 kilograma i ne planira stati: Pogledajte kako uživa u Grčkoj s prelijepom zaručnicom

Ervin Mujaković se, naime, potpuno posvetio ekstremnom strongman režimu treniranja i masivnoj prehrani, a cilj koji si je zadao je, u najmanju ruku, monumentalan.

Ervin je na svojim društvenim mrežama ponovno šokirao i oduševio pratitelje fotografijom s bazena, na kojoj u prvom planu stoji njegova nevjerojatna masa. Tom je prigodom otkrio i točnu brojku na vagi, ali i svoj konačni cilj od kojeg ne odustaje.

"24 kg do 200 impresivno...", poručio je Ervin kratko i jasno u opisu fotografije kraj bazena, potvrdivši da trenutačno teži nevjerojatnih 176 kilograma mišićne mase!

Da bi održao ovakvu građu i nastavio grabiti prema magičnoj granici od 200 kilograma, Ervin prolazi kroz brutalne treninge snage i rigorozan, visokokalorični plan prehrane koji zahtijeva enormne količine hrane na dan.