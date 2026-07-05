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Neprepoznatljiv je! Ervin iz 'Big Brothera' danas ima 176 kilograma i ne planira stati: Pogledajte kako uživa u Grčkoj s prelijepom zaručnicom

Miljenik žena iz regionalnog Big Brothera 2015. godine, Ervin Mujaković, već dugo ne izgleda onako kako ga pamtite s malih ekrana. Nekadašnji fitness maneken i uglađeni klesani ljepotan potpuno je promijenio svoj životni stil, a njegova aktualna transformacija doslovno ostavlja bez daha

RTL.hr
05.07.2026 10:00

Ervin Mujaković se, naime, potpuno posvetio ekstremnom strongman režimu treniranja i masivnoj prehrani, a cilj koji si je zadao je, u najmanju ruku, monumentalan.

'24 kg do 200... Impresivno!'

Ervin je na svojim društvenim mrežama ponovno šokirao i oduševio pratitelje fotografijom s bazena, na kojoj u prvom planu stoji njegova nevjerojatna masa. Tom je prigodom otkrio i točnu brojku na vagi, ali i svoj konačni cilj od kojeg ne odustaje.

"24 kg do 200 impresivno...", poručio je Ervin kratko i jasno u opisu fotografije kraj bazena, potvrdivši da trenutačno teži nevjerojatnih 176 kilograma mišićne mase!

Da bi održao ovakvu građu i nastavio grabiti prema magičnoj granici od 200 kilograma, Ervin prolazi kroz brutalne treninge snage i rigorozan, visokokalorični plan prehrane koji zahtijeva enormne količine hrane na dan.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Romantični bijeg u Grčku s boljom polovicom

Ipak, u Ervinovom životu nije sve samo u teškim utezima i hrani. Nakon što je nedavno romantičnom prošnjom u Sloveniji okrunio dugogodišnju ljubav s bivšom slovenskom misicom, novopečeni zaručnici odlučili su se za zasluženi odmor.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Par trenutačno puni baterije na egzotičnim plažama Grčke, a Ervin se na društvenim mrežama pohvalio nizom fotografija na kojima uživaju u suncu, tirkiznom moru i luksuznim resortima. Dok njegova prelijepa zaručnica blista, Ervin pokraj nje izgleda kao pravi tjelohranitelj, a komplimenti u komentarima ispod objava samo se nižu.

Sudeći prema viđenom, Grčka im savršeno godi, a hoće li se upravo tamo ili po povratku Ervin dodatno približiti svom cilju od 200 kilograma, pratit ćemo s velikim zanimanjem!

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