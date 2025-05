Nikolina Pišek vodit će 'Farmu' na RTL-u: 'Ovo mi je najzahtjevnija uloga dosad'

Format poput 'Farme' za nju je, kaže, odmak koji svima treba. "To je prilika za novim iskustvima iz kojih je može svašta izroditi. Bitno je prihvaćati nove prilike, biti otvorenog uma i srca. Ipak, teško da bih mogla kao kandidatkinja 'Farme'. S druge strane, život na selu mi je jako privlačan. I dalje volim, kao u djetinjstvu, zaroniti ruke u zemlju, podragati kokoš, sjesti na konja... Da sam kojim slučajem farmerica, upravo bi mi rad s životinjama najlakše pao! Mislim da bih bila znatno bolja stočarica negoli poljoprivrednica. Najteže bi mi bilo usklađivanje s nepoznatim ljudima", komentirala je Nikolina.

Nikolina obožava rad na velikim projektima, a angažman na 'Farmi' smatra privilegijom. "Veseli me ta radna energija, kada se umnoži, mogu se dobiti čudesne stvari. Zaista je privilegija raditi na ovakvom projektu, posvetiti se u potpunosti poslu na jednom predivnom mjestu, okružena ljudima koji su okupljeni oko iste priče i oko iste stvari".

Farmerice i farmere čeka upravo to - život pun prilagodbe na nove okolnosti, iznenađenja, teškog rada, ali i zabave. Suvremeno imanje prostire se na više od 14 hektara, a Nikolina se s radošću sjeća dana kada je i sama uživala u ljepotama sela. Ljeta je, naime, u velikoj mjeri u djetinjstvu provodila kod svoje bake na selu u Lici. "To su mi možda najljepša sjećanja na djetinjstvo, dani apsolutne sreće, nevinosti i slobode koju nismo imali na asfaltu. Obožavala sam te posjete, životinje, a posebno konje. Predivna su to sjećanja i lekcije iz kojih sam puno naučila", zaključila je voditeljica.