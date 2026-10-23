Nogometna legenda, poduzetnik, ponosni tata! Dejan Lovren govori za novo izdanje RTL Scene

Tata je za života skupio 40 automobila, a sin prepoznao potencijal za humorističan kazališni hit. Tako je krenula priča o novoj autobiografskoj komediji tandema Kerekeš. Jan i Ljubomir su otkrili kako je to kad igrate sebe, ali i vlastitu mamu na pozornici, te zašto se najviše boje suda gospođe Kerekeš!

Nogometna legenda, poduzetnik, ali i tata koji kod kuće možda i nema uvijek glavnu riječ. Dejan Lovren otkrio je u intervjuu ekipi RTL Scene što ga može izbaciti iz takta, motaju li ga djeca oko malog prsta, ali i postoji li kakav vlastiti modni odabir koji bi radije da se nikad nije dogodio. Iako je navikao čuvati protivnike, u minutama koje vam donosi RTL Scena doznajte je li naša ekipa našla rupu u obrani ovog legendarnog Vatrenog.

Vrijedni reporterski tim donosi sjajne priče i u novom izdanju RTL Scene , koje gledatelje čeka u subotu - nakon RTL-a Danas.

Jedan od najpoznatijih svjetskih dirigenata i skladatelja, nizozemski violinist André Rieu 20. studenog ponovno će nastupiti pred zagrebačkom publikom. Ovaj osebujni glazbenik za RTL Scenu ispričao je kako je živjeti u dvorcu iz 15. stoljeća, kako mu je propao plan da svira na Sjevernom polu, ali i na koji mu je način bankrot promijenio život.

Ronjenje je u rodnoj Rijeci otkrio još kao dijete, pa ne čudi da je upravo u dubinama koje su ga oduvijek privlačile postigao, ne jedan nego čak dva Guinnessova rekorda. Vitomir Maričić prvi je Hrvat u Međunarodnoj sportskoj kući slavnih, a sigurni su iz RTL Scene - i prvi koji je do svojih uspjeha došao zahvaljujući ozljedi, ni manje ni više - nego u cirkusu.

On je ponosni Bjelovarčanin, neostvareni rukometaš, otac četvero mališana i uspješan glumac koji je ovih dana objavio jednu vrlo ambicioznu kandidaturu. Kako i zašto Ivan Ožegović namjerava dovesti Hollywood u Bjelovar, doznat ćete u RTL Sceni.

RTL Scenu ne propustite u subotu nakon RTL-a Danas!