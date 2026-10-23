Nova epizoda emisije 'Dom po mom' donosi priču nagrađivanog riječkog arhitekta te vodi gledatelje u divni bjelovarski kraj

Emisija 'Dom po mom' donosi sjajne nove priče, među kojima je prva riječkog arhitekta Siniše Zdjelara, koji je ispričao što je za njega kvalitetna arhitektura te je to pokazao na primjeru impozantne kuće u Istri za koju je dobio nagradu BIG SEE Arcrhitecture 2026.
'Dom po mom' gledatelje vodi i na otok Rab, gdje uz agenciju Dux nekretnine i njihovu suradnicu Ivu Mršić imaju priliku razgledati atraktivno zdanje te upoznati inženjera građevine koji je kuću izgradio. Ljepota arhitekture kao struke jest i u tome što pruža široku mogućnost kreativnog izražavanja.
Životna i profesionalna priča zagrebačke arhitektice Boške Bahtijarević prikazala je baš to te vodi gledatelje u njezin cvjetni studio kojim je zamijenila posao u arhitektonskom birou.
Otkriveno je i zašto odnedavno iz svih krajeva Lijepe naše građani imaju dodatan odličan razlog zaputiti se u bjelovarski kraj. Ondje je, naime, otvoren novi geotermalni sportsko - rekreacijski i wellness kompleks Wellovar, a 'Dom po mom' donosi zanimljivosti i anegdote koje su se događale tijekom gradnje.
Emisiju 'Dom po mom' ne propustite u nedjelju od 12.20 sati na RTL-u!