Nova kulinarska sezona prava je poslastica! Chef Tomislav Špiček ugostio Marka Vargeka

Nova sezona kulinarskog serijala 'Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR Hrvatska' započela je u poznatom tonu, domaće, opušteno i s puno okusa. U prvoj epizodi chef Tomislav Špiček u svojoj je kuhinji ugostio TV voditelja i sportskog novinara Marko Vargek, koji se ovom gastro formatu rado vraća.
Vargek je priznao da mu je upravo ova emisija među najdražima jer spaja tradicionalna jela i toplu, domaćinsku atmosferu. Upravo je to i ideja nove sezone, poznata jela predstaviti na način koji poštuje tradiciju, ali ostavlja prostor za malu kreativnu slobodu.
Gibanica u modernijem ruhu
U prvoj epizodi pripremali su gibanicu s puretinom i tikvicama, no u nešto drukčijem izdanju. Umjesto klasične strukture, Špiček je jelo složio poput tarta, s bogatim nadjevom od puretine, tikvica, rajčice i sira, a sve je zaokruženo svježim bosiljkom.
Iako modernija u izgledu, ova gibanica zadržava sve ono zbog čega je domaća kuhinja prepoznatljiva, jednostavne sastojke, poznate okuse i pripremu bez žurbe.
Tko je što radio u kuhinji?
Dok je chef vodio glavnu riječ i objašnjavao ključne korake, Markova je zadaća bila priprema tikvica, oprati ih, naribati, lagano posoliti i dobro ocijediti kako smjesa ne bi bila previše vodenasta. Špiček je pritom naglasio da se puretina reže na male kockice i kratko prodinsta, uz uklanjanje viška masnoće.
Posebnu pažnju posvetio je i korištenju kora. Kako je objasnio, za ovu se gibanicu koriste tri kore, jer one upijaju sokove nadjeva i osiguravaju čvrstu strukturu jela. Upravo zato cijela gibanica na kraju izgleda poput tarta.
Recept: gibanica s puretinom i tikvicama
Sastojci:
Pureći file (600 g)
SPAR svježe vučeno tijesto (3 kore)
SPAR maslac (100 g)
SPAR suncokretovo ulje (40 ml)
Tikvice (300 g)
SPAR svježi kravlji sir polumasni (400 g)
S-BUDGET jaja (2 jaja)
Rajčice (300 g)
S-BUDGET gauda polutvrdi punomasni sir (200 g)
SPAR morska sol
SPAR papar
Listići svježeg bosiljka
Priprema:
Maslac izvadite iz hladnjaka kako bi omekšao. Puretinu narežite na male kockice, lagano je posolite i kratko prodinstajte na vrućem ulju, zatim ostavite da se malo ohladi.
Tikvice naribajte, lagano posolite i dobro ocijedite. Rajčice narežite na tanke ploške, a gaudu naribajte.
U većoj zdjeli pomiješajte puretinu, tikvice, svježi sir i jaja te sve začinite paprom.
Okruglu posudu za pečenje premažite maslacem. Na dno položite prvu koru, lagano je pritisnite i premažite maslacem, zatim dodajte drugu i treću koru, svaku također premažite maslacem.
Na kore rasporedite nadjev, poravnajte, posložite rajčice i pospite naribanim sirom.
Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 C između 30 i 40 minuta. Na kraju dekorirajte svježim bosiljkom i poslužite.
Ocjena nakon prvog zalogaja
Kako je gibanica ispala, Marko Vargek procijenio je već nakon prvog zalogaja. Istaknuo je da mu je puretina ukusna, sir dovoljno slan, a rajčice daju potrebnu svježinu. "Odlično jelo. Jako je fino", komentirao je zadovoljno.
Na kraju emisije uputio je i pozdrave hrvatskim rukometašima, sudionicima showa 'Gospodin Savršeni', ali i svojim najbližima, uz poruku da će se ubuduće i sam češće hvatati pripreme gibanice.
Kako biste i vi u svojoj kuhinji uvijek imali provjerene i kvalitetne namirnice za pripremu Špičekovih recepata, dovoljno je svratiti do najbližeg SPAR supermarketa ili INTERSPAR hipermarketa.
Dobar tek!
