Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Novosti

Nova kulinarska sezona prava je poslastica! Chef Tomislav Špiček ugostio Marka Vargeka

U prvoj epizodi nove sezone kulinarskog specijala 'Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR', chef Tomislav Špiček u svojoj je kuhinji ugostio dobro poznato lice - TV voditelja, sportskog novinara i urednika Marka Vargeka

RTL.hr
09.02.2026 10:58

Nova sezona kulinarskog serijala 'Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR Hrvatska' započela je u poznatom tonu, domaće, opušteno i s puno okusa. U prvoj epizodi chef Tomislav Špiček u svojoj je kuhinji ugostio TV voditelja i sportskog novinara Marko Vargek, koji se ovom gastro formatu rado vraća.

Vargek je priznao da mu je upravo ova emisija među najdražima jer spaja tradicionalna jela i toplu, domaćinsku atmosferu. Upravo je to i ideja nove sezone, poznata jela predstaviti na način koji poštuje tradiciju, ali ostavlja prostor za malu kreativnu slobodu.

Marko Vargek i Tomislav Špiček
Marko Vargek i Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Gibanica u modernijem ruhu

U prvoj epizodi pripremali su gibanicu s puretinom i tikvicama, no u nešto drukčijem izdanju. Umjesto klasične strukture, Špiček je jelo složio poput tarta, s bogatim nadjevom od puretine, tikvica, rajčice i sira, a sve je zaokruženo svježim bosiljkom.

Iako modernija u izgledu, ova gibanica zadržava sve ono zbog čega je domaća kuhinja prepoznatljiva, jednostavne sastojke, poznate okuse i pripremu bez žurbe.

chef Tomislav Špiček
chef Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Tko je što radio u kuhinji?

Dok je chef vodio glavnu riječ i objašnjavao ključne korake, Markova je zadaća bila priprema tikvica, oprati ih, naribati, lagano posoliti i dobro ocijediti kako smjesa ne bi bila previše vodenasta. Špiček je pritom naglasio da se puretina reže na male kockice i kratko prodinsta, uz uklanjanje viška masnoće.

Posebnu pažnju posvetio je i korištenju kora. Kako je objasnio, za ovu se gibanicu koriste tri kore, jer one upijaju sokove nadjeva i osiguravaju čvrstu strukturu jela. Upravo zato cijela gibanica na kraju izgleda poput tarta.

Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR
Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

Recept: gibanica s puretinom i tikvicama

Sastojci:

Pureći file (600 g)

SPAR svježe vučeno tijesto (3 kore)

SPAR maslac (100 g)

SPAR suncokretovo ulje (40 ml)

Tikvice (300 g)

SPAR svježi kravlji sir polumasni (400 g)

S-BUDGET jaja (2 jaja)

Rajčice (300 g)

S-BUDGET gauda polutvrdi punomasni sir (200 g)

SPAR morska sol

SPAR papar

Listići svježeg bosiljka

Marko Vargek i Tomislav Špiček
Marko Vargek i Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Priprema:

Maslac izvadite iz hladnjaka kako bi omekšao. Puretinu narežite na male kockice, lagano je posolite i kratko prodinstajte na vrućem ulju, zatim ostavite da se malo ohladi.

Tikvice naribajte, lagano posolite i dobro ocijedite. Rajčice narežite na tanke ploške, a gaudu naribajte.

U većoj zdjeli pomiješajte puretinu, tikvice, svježi sir i jaja te sve začinite paprom.

Okruglu posudu za pečenje premažite maslacem. Na dno položite prvu koru, lagano je pritisnite i premažite maslacem, zatim dodajte drugu i treću koru, svaku također premažite maslacem.

Na kore rasporedite nadjev, poravnajte, posložite rajčice i pospite naribanim sirom.

Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 C između 30 i 40 minuta. Na kraju dekorirajte svježim bosiljkom i poslužite.

Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR
Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

Ocjena nakon prvog zalogaja

Kako je gibanica ispala, Marko Vargek procijenio je već nakon prvog zalogaja. Istaknuo je da mu je puretina ukusna, sir dovoljno slan, a rajčice daju potrebnu svježinu. "Odlično jelo. Jako je fino", komentirao je zadovoljno.

Na kraju emisije uputio je i pozdrave hrvatskim rukometašima, sudionicima showa 'Gospodin Savršeni', ali i svojim najbližima, uz poruku da će se ubuduće i sam češće hvatati pripreme gibanice.

Marko Vargek i Tomislav Špiček
Marko Vargek i Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Kako biste i vi u svojoj kuhinji uvijek imali provjerene i kvalitetne namirnice za pripremu Špičekovih recepata, dovoljno je svratiti do najbližeg SPAR supermarketa ili INTERSPAR hipermarketa.

Dobar tek!

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska, u skladu s uredničkim standardima RTL.hr-a.

chef tomislav špiček marko vargek spar
Moglo bi te zanimati

U novoj sezoni, chef Špiček nas opet podsjeća zašto se uvijek rado vraćamo domaćim okusima

Tradicionalno, ali s odmakom: Špiček je Dreletu pokazao kako pripremiti sočni janjeći but s pestom

Špiček pokazao glumcu Andreju Dojkiću kako pripremiti savršeni filet tune s egzotičnom šalšom koji ćete i vi obožavati

Špiček je u goste pozvao glumca Andreja Dojkića, pripremili su jelo koje će vas natjerati da izađete iz kulinarske rutine!

Chef Špiček naučio je glumicu Dajanu Čuljak kako pripremiti omiljenu nam jadransku ribu na malo drugačiji način

Chef Špiček ugostit će glumicu Jelenu Perčin. Kako će se zvijezda serije 'Sjene prošlosti' snaći u kuhinji?