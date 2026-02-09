Nova kulinarska sezona prava je poslastica! Chef Tomislav Špiček ugostio Marka Vargeka

U prvoj epizodi nove sezone kulinarskog specijala 'Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR', chef Tomislav Špiček u svojoj je kuhinji ugostio dobro poznato lice - TV voditelja, sportskog novinara i urednika Marka Vargeka

Nova sezona kulinarskog serijala 'Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR Hrvatska' započela je u poznatom tonu, domaće, opušteno i s puno okusa. U prvoj epizodi chef Tomislav Špiček u svojoj je kuhinji ugostio TV voditelja i sportskog novinara Marko Vargek, koji se ovom gastro formatu rado vraća. Vargek je priznao da mu je upravo ova emisija među najdražima jer spaja tradicionalna jela i toplu, domaćinsku atmosferu. Upravo je to i ideja nove sezone, poznata jela predstaviti na način koji poštuje tradiciju, ali ostavlja prostor za malu kreativnu slobodu.

icon-expand Marko Vargek i Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Gibanica u modernijem ruhu

U prvoj epizodi pripremali su gibanicu s puretinom i tikvicama, no u nešto drukčijem izdanju. Umjesto klasične strukture, Špiček je jelo složio poput tarta, s bogatim nadjevom od puretine, tikvica, rajčice i sira, a sve je zaokruženo svježim bosiljkom. Iako modernija u izgledu, ova gibanica zadržava sve ono zbog čega je domaća kuhinja prepoznatljiva, jednostavne sastojke, poznate okuse i pripremu bez žurbe.

icon-expand chef Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Tko je što radio u kuhinji?

Dok je chef vodio glavnu riječ i objašnjavao ključne korake, Markova je zadaća bila priprema tikvica, oprati ih, naribati, lagano posoliti i dobro ocijediti kako smjesa ne bi bila previše vodenasta. Špiček je pritom naglasio da se puretina reže na male kockice i kratko prodinsta, uz uklanjanje viška masnoće. Posebnu pažnju posvetio je i korištenju kora. Kako je objasnio, za ovu se gibanicu koriste tri kore, jer one upijaju sokove nadjeva i osiguravaju čvrstu strukturu jela. Upravo zato cijela gibanica na kraju izgleda poput tarta.

icon-expand Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

Recept: gibanica s puretinom i tikvicama

Sastojci: Pureći file (600 g) SPAR svježe vučeno tijesto (3 kore) SPAR maslac (100 g) SPAR suncokretovo ulje (40 ml) Tikvice (300 g) SPAR svježi kravlji sir polumasni (400 g) S-BUDGET jaja (2 jaja) Rajčice (300 g) S-BUDGET gauda polutvrdi punomasni sir (200 g) SPAR morska sol SPAR papar Listići svježeg bosiljka

icon-expand Marko Vargek i Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Priprema:

Maslac izvadite iz hladnjaka kako bi omekšao. Puretinu narežite na male kockice, lagano je posolite i kratko prodinstajte na vrućem ulju, zatim ostavite da se malo ohladi. Tikvice naribajte, lagano posolite i dobro ocijedite. Rajčice narežite na tanke ploške, a gaudu naribajte. U većoj zdjeli pomiješajte puretinu, tikvice, svježi sir i jaja te sve začinite paprom. Okruglu posudu za pečenje premažite maslacem. Na dno položite prvu koru, lagano je pritisnite i premažite maslacem, zatim dodajte drugu i treću koru, svaku također premažite maslacem. Na kore rasporedite nadjev, poravnajte, posložite rajčice i pospite naribanim sirom. Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 C između 30 i 40 minuta. Na kraju dekorirajte svježim bosiljkom i poslužite.

icon-expand Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

Ocjena nakon prvog zalogaja

Kako je gibanica ispala, Marko Vargek procijenio je već nakon prvog zalogaja. Istaknuo je da mu je puretina ukusna, sir dovoljno slan, a rajčice daju potrebnu svježinu. "Odlično jelo. Jako je fino", komentirao je zadovoljno. Na kraju emisije uputio je i pozdrave hrvatskim rukometašima, sudionicima showa 'Gospodin Savršeni', ali i svojim najbližima, uz poruku da će se ubuduće i sam češće hvatati pripreme gibanice.

icon-expand Marko Vargek i Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac