Proteklih dana u Hrvatskoj je boravio otac i menadžer jedne od najvećih svjetskih zvijezda današnjice – Due Lipe. U razgovoru za RTL Scenu otkrio je je li teško istovremeno obavljati te dvije vrlo važne uloge, kakva je Dua bila kao dijete i je li se bojao za nju kad je kao 15-godišnjakinja odlučila napustiti obiteljski dom.

U kavezu je bio strah i trepet, no u trash talku se, kaže, ne bi proslavio pa je sreća da ga u njegovo vrijeme nije bilo. Svejedno, Mirko Cro Cop Filipović ne oklijeva reći što misli pa je s ekipom RTL Scene podijelio zašto ne voli vidjeti žene u kavezu te zbog čega ne forsira sina na sport koji i dalje toliko voli. Otkrio je i svoju nježniju stranu.

Znate li napamet koliko ste knjiga pročitali u zadnjih godinu dana? U Hrvatskoj barem jednu knjigu godišnje pročita 44 posto građana, i to svaka druga žena, stanovnik Zagreba ili osoba s višim prihodima kućanstva. Ekipa RTL Scene provjerila je kakvi su čitatelji rukometni reprezentativci i rukometaši RK Zagreba, koje knjige su im promijenile život, kao i za kakvim knjigama najčešće posežu.

Ella Dvornik je influencerica, glazbenica, a sada je u Zagrebu otvorila i svoju prvu izložbu slika. Ekipi RTL Scene otkrila je što predstavljaju njezine slike, koliko će koštati, ali i vjeruje li još u ljubav te kako se izborila s teškim životnim razdobljem iza sebe.

"Vi ste naši ljudi, a mi svoje ljude ne ostavljamo", riječi su čovjeka koji je gledajući televiziju osjetio nepravdu i odlučio mijenjati stvari na bolje.

Kako je Stjepan Vukušić, bicikliranjem do Vukovara pokrenuo val dobrote za spas udruge Vukovarski leptirići, ne propustite u RTL Sceni.

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